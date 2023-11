Situación económica y voluntad política

Señor Director:



La capacidad de la Administración gubernamental para liderar y coordinar acciones efectivas, en cooperación con el sector privado y la sociedad civil, es determinante en el curso de la caída económica. Hay que tener en cuenta que los factores que la perpetúan son la incertidumbre política respecto al modelo económico, las reformas inconvenientes y la baja ejecución del presupuesto de inversión, así como la propuesta errática de la eliminación de la regla fiscal.

Este escenario se encuentra dentro de un contexto estructural marcado por una reforma tributaria que ha contribuido al estancamiento económico, altas tasas de interés e inflación, y costos elevados en servicios públicos y combustibles, que afectan la capacidad de compra. Para revertir esta tendencia, el Gobierno debe eliminar las fuentes de incertidumbre, revisar las reformas en curso y adoptar un plan contracíclico urgente, enfocado en la infraestructura y la vivienda. De igual manera, restablecer la confianza a través de políticas consensuadas, cierres financieros efectivos y evitar la estigmatización del sector privado. Estas acciones solo dependen de la voluntad política.



Emili Quintero Castillo

Falta de memoria

Señor Director:



Lamentable que el gobierno actual no haya aprendido de la mala experiencia que quedó del proceso de paz con las Farc. En este proceso quedaron muchos vacíos que ahora están generando inconvenientes. Todo esto por la falta de garantías y sanciones ante el incumplimiento. Hoy creyeron que con un “simple perdón” es suficiente. Las consecuencias son que diversos grupos se reagrupan en las disidencias y siguen con los negocios como si nada. Mucho de lo que, supuestamente, prometieron (entrega de rutas del narcotráfico, reparación económica de las víctimas, informe de los lugares donde quedaron los cuerpos de los asesinados), por decir algunos temas, nada que cumplen. Y ahora en este nuevo proceso de la ‘paz total’ con el Eln tampoco se ve que se incluyan estos asuntos, mientras diariamente sigue siendo afectan la sociedad civil. ¿Hasta cuándo esta incertidumbre por la falta de memoria?



Jorge Bernal

Mundo nuevo en Miss Universo

Señor Director:



El certamen Miss Universe 2023 ha abierto las puertas y eliminó esos arquetipos que tenía este concurso para resolver los problemas de feminismo e igualdad. Quiero felicitar a nuestra representante, Camila Avella, quien es madre y esposa y puso en alto ese orgullo de nuestro país, porque enseñó que no solo importa la condición social sino cumplir los sueños de muchas mujeres que son madres y que pueden llegar lejos. Que haya llegado estar entre las cinco finalistas es una alegría para Colombia.



Y no solo ella marcó la diferencia en este Miss Universe. Observemos a la representante de Nepal, Jane Garret, que estuvo entre las 20 semifinalistas, siendo la primera mujer de talla grande en alcanzar esta instancia, al igual que miss Portugal, Marina Machete, siendo la primera mujer trans; miss Estados Unidos y España, que son de familias de inmigrantes, etc. Respetemos la igualdad femenina, porque las mujeres pueden llegar a ser lo que se propongan en esta sociedad.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.