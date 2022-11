Sacrificios en la transición energética

Señor Director:



Estoy de acuerdo con editorial (14/11/2022), con el urgente llamado al Gobierno para que realice “un arduo trabajo diplomático” dirigido a que no se pierdan los sacrificios que hará Colombia en su proceso de transición energética, que tomará, según este diario, alrededor de quince años.

Sin embargo, ya hay sacrificios como el que se resume a continuación: tras tres años en Texas (EE. UU.), y en acuerdo con la OXY, Ecopetrol obtuvo allí la más rentable de todas sus operaciones utilizando fracking, la misma técnica cuyo uso la empresa se vio obligada a cancelar en el país y cuyos futuros resultados se sumarían a las históricas cifras financieras presentadas recientemente.



Entonces, ¿por qué se cierran desde ya las posibilidades de aumentar nuestras reservas y rendimiento financiero en los difíciles momentos que vive y vivirá nuestra economía? Aducen los ambientalistas, encabezados por el presidente Petro, que esto se hace por efecto de la futura transferencia energética. Si bien Colombia solo produce el 0,6 % de la producción mundial de CO2, canceló desde ya esa gran oportunidad, mientras el resto del mundo busca esos combustibles para “no hacer decrecer a sus pueblos”.



David Guillermo Puyana Silva

Señales de alerta

Señor Director:



Duelen tragedias como la de La Calera, donde perdieron la vida dos personas y una más se encuentra desaparecida. Pero que sirva este hecho para que entendamos que el respeto a la naturaleza es cada día más imperativo. No sustituir especies nativas, no construir en los cerros, cuidar los afluentes y vigilarlos, no contaminar y, sobre todo, reforestar.



Se necesitan autoridades serias, respetadas. Se requiere que se escuche la voz de los ambientalistas y que se les proteja. Porque, desgraciadamente, ellos por su valiosa labor se vuelven incómodos para poderosos intereses y muchas veces pagan con sus vidas.



Así que en medio de esta tragedia invernal, que se ha llevado 204 vidas, que ha causado incalculables pérdidas económicas, hacer respetar las normas y crear conciencia social es urgente. Y, por lo pronto, prevenir.



Carmen Rosa Novoa

Embajadora del fútbol

Señor Director:



Llegó el Mundial de Catar, sin la representación masculina de mayores por Colombia. Pero tenemos, por fortuna, un diamante pulido llamado Linda Caicedo, quien con tan solo 17 años fue elegida como la segunda mejor jugadora del mundo. Según la historia, y haciendo un paralelo, viene siendo la futura estrella en versión femenina, equiparada con Pelé, quien debutó a su misma edad en la Copa Mundo de Suecia de 1958. Felicitaciones al cuerpo técnico y a nuestra delantera, excelente embajadora del fútbol femenino mundial.



Helena Manrique Romero

