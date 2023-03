Imágenes ofensivas y graves

Señor Director:



Las imágenes continuas de estos días de lo que está sucediendo en el Bajo Cauca antioqueño resultan ofensivamente graves para el país y para el resto del mundo.



Haber visto un enorme, antiguo y bello árbol tumbado sobre la carretera para bloquear, derribado por la rabia y la ignorancia, no puede quedar impune. Esa imagen dio la vuelta al mundo, creando una explicable protesta y llamado de atención.

También ver grandes extensiones de ríos, quebradas y hectáreas de bosques desoladas y arruinadas para la vida natural, por la contaminación generada por la torpeza y la ambición de enceguecidos antisociales, en algunos casos, tampoco se acepta.



A ellos lo único que los mueve es su astronómica ambición, que no se llena con nada, negándoles a futuros colombianos nada más y nada menos que el derecho a la vida.



Miles de personas ajenas a esos delitos han sufrido graves consecuencias en esa región, y el Gobierno está en la obligación de restaurar el orden con mano firme y sin más demora.



Hay que proteger a los inocentes y la vida en el país. Son derechos por encima de la ambición.



Mario García Arango

Falta de controles y prevención

Señor Director:



Razones de sobra tiene el editorial de EL TIEMPO (17-3-2023) al sostener que “la tragedia de Sutatausa obliga a extremar controles, que disminuyan los niveles tan altos de riesgo”.



Todos lo vemos: para que en Colombia no existan tragedias en las minas en general, tal y como ocurrió recientemente en la mencionada población de Cundinamarca con un saldo de 21 personas fallecidas, lo que hace falta, además de controles, es prevención y autoridad.



No es posible que en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y otras regiones del país aún operen algunas minas sin medidas y normas de prevención ni controles, ya sean sanitarios o técnicos, y sin cumplir las diferentes disposiciones en materia de exploración minera.



Es lamentable esta tragedia. Hoy, muchas familias lloran y se encuentran desoladas por la pérdida de 21 personas... Que ojalá nunca vuelva a pasar.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Ataques a la mujer

Señor Director:



Es aterrador que estemos regresando a la época de los ataques misóginos con agentes químicos, pero esta vez reemplazando el ‘clásico’ ácido por cianuro, como ocurrió desafortunadamente esta semana en Medellín. Fueron muchas las víctimas que tras este atroz y cobarde crimen (el ataque con ácido) tuvieron que asimilar y aceptar las consecuencias y el trauma de la agresión, armarse de valor y salir adelante como pudieron, con decisiones y respuestas a medias de una justicia vacilante que a veces funciona y a veces no. Sin duda alguna, debe existir muchísimo más control de las entidades que inspeccionan y vigilan la distribución y comercialización de este tipo de sustancias, pues siempre habrá alguien dispuesto a hacer mal uso de ellas.



Mauricio Vásquez Rincón

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.