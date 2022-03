¿Por qué las riñas estudiantiles?

Señor Director:



Numerosas personas han insistido en que se vuelva a las enseñanzas de la cívica y la urbanidad, que no son otra cosa que las normas de comportamiento, entre ellas el respeto por el otro, por los bienes ajenos e inclusive por las ideas.

Recuerdo que en la cívica se contempla respetar nuestros símbolos patrios. Esto puede estar llevando, entre otros motivos, a tantas peleas entre estudiantes. Porque no hay respeto ni por el otro ni por las jerarquías. En mis tiempos, al profesor se lo miraba con respeto, se le acataba. Si pedía silencio, se hacía silencio. Las tareas eran sagradas. Se enseñaba disciplina. Ante la situación actual, hay que acudir a las autoridades, pero sobre todo hay que formar. Y también dialogar y entender qué más hay detrás de toda esta violencia para corregir. No se nos olvide que estos educandos serán los ciudadanos y los líderes del futuro. Así de serio.



José Francisco Piñeres

Nuestra guerra en blanco y negro

Señor Director:



La invasión de Putin a Ucrania nos muestra, en vivo y en directo, lo que significa el dolor de un pueblo que tiene que abandonar el país y las escenas desgarradoras producto de la separación de las familias y de la muerte de seres inocentes. Estos son hechos reales que debemos evitar en nuestro país y sus alrededores. Sin embargo, esta película la estamos viviendo en Colombia. No podemos ignorar el desplazamiento diario de cientos de compatriotas, producto de la violencia interna, así como la de nuestros hermanos venezolanos, que puede sumar fácilmente dos millones de personas. La diferencia entre estas dos situaciones es que el problema ucraniano lo vemos en color y el nuestro, en blanco y negro. Estamos avisados: la polarización y el odio deben ser erradicados, y las fuerzas vivas del país deben asegurarse de que las reformas requeridas van a llevarse a cabo con sentido de urgencia.



Gabriel Remolina Ordóñez

Cruzada humanitaria por Ucrania

Señor Director:



El orbe entero conoce la brutal agresión de Rusia contra Ucrania. Putin se ha lanzado con todo su poder militar a arrasar un país que ha demostrado un valor y una grandeza que trascenderán con su ejemplo a la historia del mundo. Ha atacado todas las ciudades habitadas por civiles, mujeres, ancianos y niños que han sido cobardemente bombardeados y asesinados. La comunidad internacional tiene la obligación de ayudar a Ucrania. Colombia no puede estar ausente de ayudar muy prontamente, a través de la Cruz Roja Internacional, al pueblo ucraniano. Debemos hacer donaciones en medicamentos, dinero, ropa para invierno, personal voluntario sanitario, etc., para intentar aliviar en algo el enorme sufrimiento de ese agobiado pero valiente país.



Mario García Arango

