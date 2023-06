Áreas marítimas protegidas

Señor Director:



Hace casi un año, EL TIEMPO publicó un reportaje sobre las áreas marinas protegidas. Hoy informa que estas áreas aumentarán por designación de la Unesco, con una nueva reserva de la biósfera, Tribugá-Cupica-Baudó, en el Chocó.

En el año 2000 teníamos 9’988.407 hectáreas protegidas, en el 2023 son 50’164.739 hectáreas. Estas se completan con la ampliación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y, podríamos hacer el cálculo, significaría que a cada colombiano le corresponde una hectárea marítima protegida. Lo malo del cuento es que tenemos más de veinte millones de colombianos que siendo campesinos no son propietarios de una hectárea para sembrar su propio alimento. Por esto los esfuerzos del actual gobierno por la reforma agraria.



Más allá del litoral tenemos derecho a 200 millas de mar territorial. Para proteger su soberanía, es importante que exista una fuerza naval y que el Estado, como con Satena en los aires, tenga una empresa comercial fluvial. Lastimosamente, sin esta protección, los mares y ríos han quedado bajo el dominio de los carteles de narcotraficantes y contrabandistas.



Fidel Vanegas Cantor

Contra la corrupción

La corrupción debería considerarse un crimen de lesa humanidad. Lastimosamente, hay una alta impunidad, en parte porque los entes de control no tienen suficientes dientes para atajarla. Ante esta realidad, el sector privado, pareja del sector público en las concesiones y los contratos estatales, debe diseñar herramientas internas asegurándose, por ejemplo, de que los ejecutivos que incurran en estos delitos desaparezcan del mercado laboral. No es muy difícil saber quiénes son los ganadores de la lotería sin haberla comprado, hay que seguirles la pista a estos patrimonios.



Como sociedad debemos ser más conscientes de este tremendo mal, cuya erradicación también depende del castigo que como ciudadanos les demos a los corruptos y de los valores y principios con los que formemos las nuevas generaciones.



Gabriel Remolina Ordóñez

En memoria de dos músicos colombianos

Espero no sea tarde para exaltar la memoria de dos grandes músicos colombianos.



Francisco Cristancho Hernández, fallecido recientemente, fue un notable y talentoso arreglista, compositor y director bogotano, quien exaltó la música folclórica, principalmente la andina, entre ella la de su padre, el eminente compositor boyacense homónimo suyo.



Por su parte, Cristancho Hernández compuso piezas también de su propia cosecha y en otros terrenos. Además, como ser humano, demostró una generosidad increíble. Debo recordar su contribución a la segunda gira de la Orquesta Pro Música por Europa, pues uno de sus bambucos compitió con honor frente a la música de otros eminentes compositores americanos, y por su increíble modestia se negó a dirigirla allí. Exalto su gesto y su gran amistad, cuya ausencia me afecta.



Mario Posada Torres

