El rompecabezas del Gobierno

Señor Director:



Nuestra democracia eligió al Presidente por su proyecto político, en el que planteó la creación o mejoras en la estructura del Estado, escogió su equipo de trabajo y con él está presentando a los colombianos los cambios que planeó realizar.

Como ciudadano, observo que el Gobierno no ha entendido que construir un proyecto es como crear un juego de rompecabezas, donde cada pieza debe ser diseñada con el propósito de encajar entre sí, formando un sistema integrado. Plantear un cambio en el manejo de la energía, pieza crucial de la economía, con una propuesta equivocada de debilitar el sector de hidrocarburos, ha sido un error; no entregar a tiempo el diseño de la pieza salud y pedir un respaldo público sin conocer los beneficios y las mejoras con respecto al sistema existente no inspira confianza entre el público, así como anunciar cambios en otras piezas sin exponer aún un diseño fiable, hace que todo se vea confuso.



El éxito o fracaso del proyecto está en el ensamble de cada pieza dentro del sistema y las advertencias dadas por gremios, analistas del sector y periodismo. Las consecuencias se verán en el futuro, cuando ya no haya forma de regresar.



Santos Roberto Rodríguez Guerrero

Armenia, Quindío

Una guerra absurda

Señor Director:



Son de horror las cifras, producto de la guerra desatada por Rusia en Ucrania, en un año de brutalidad. En estos casos el primer culpable es Putin, para quien están primero sus ambiciones, combinadas con su soberbia, antes que las razones. Razones que son de soberanía, de derechos y de humanidad. Esos cálculos hoy de 42.000 civiles muertos causan espanto e indignación. Son personas inocentes, cuyas familias viven un drama inenarrable. Las imágenes de la tragedia son conmovedoras. Y los soldados son por miles. Seguramente más de lo que dicen las cifras. Y las pérdidas, incalculables. En las guerras nadie gana. Esta es una guerra absurda. Las potencias mundiales deberían hacer mayores esfuerzos para parar esta tragedia por las vías diplomáticas. El resto de la humanidad todos los días debería manifestarse para que cese este atropello.



José Francisco Piñeres

Cazadores de infractores

Señor Director:



‘La Policía impondría comparendos donde no haya agentes de tránsito’, titula EL TIEMPO del sábado pasado. ¿No se prestará para que a la policía la puedan dedicar más a cazar comparendos para incrementar las arcas municipales que a cumplir con su deber de protección y defensa ciudadana? Es imperioso revisar primero la señalización de las vías y carreteras en todo el país, para verificar su racionalidad técnica y de seguridad, ya que por ilógicas e irrazonables se percibe, en muchas de ellas, la prevalencia del usufructo alcabalero, especialmente en las de ‘prohibido parquear’ -instaladas indiscriminadamente ya en casi todas las calles-. Y en las carreteras, las líneas amarillas continuas que prohíben adelantar en trayectos absurdamente largos, que los policías ya conocen y que al final, en la primera curva, esperan a los que no soportan el innecesario y largo suplicio detrás de las tractomulas.



Luis Iván Perdomo Cerquera

