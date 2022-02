Un verdadero parque Nacional

Señor Director:



Ahora que por fin se va a lograr el acuerdo para que los 1.300 indígenas que ocuparon el parque Nacional lo entreguen, después de casi 120 días de ocupación, bueno sería que la Alcaldía pensara de una vez por todas en estructurar un plan de recuperación general del espacio público y diseñara la utilización adecuada y digna del terreno con las más diversas alternativas de recreación, tal como lo tienen los parques emblemáticos en las grandes capitales del mundo.

El parque Nacional, con su enorme terreno, parece más bien un potrero y en la mayoría de sus áreas pastan vacas y caballos; también se refugian los perros abandonados y, cuándo no, la delincuencia.



Bogotá se merece un gran parque al servicio de la recreación de los bogotanos. El terreno ha estado ahí siempre, pero abandonado y en lamentables condiciones.



Eduardo Durán Gómez

Una paz a medias

Señor Director:



La directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz, la doctora Angelika Rettberg, nos da una buena noticia: la mayoría de los ‘exparas’ y ex-Farc han dejado las armas. Seguramente, muchos de ellos regresaron a sus hogares para iniciar una nueva vida, luchando el día a día y trabajando, como lo hacemos todos los colombianos para poder subsistir. ¡Enhorabuena!



Los líderes de estas organizaciones del crimen también se reintegraron a la vida civil. De igual forma, algunos de los jefes ‘paras’ fueron extraditados a Estados Unidos, mientras que otros pagan cárcel en Colombia.



La mala noticia es que residuos de los dos grupos, más el Eln, siguen asesinando colombianos y destruyendo el país. La tan anhelada paz nos llegó a medias porque solo se negoció con un bando, y la justicia no estuvo presente en los acuerdos de La Habana.



Se acercan las elecciones legislativas y presidenciales, y el fantasma de la ‘farcpolítica’ y la ‘parapolítica’ nos sigue rondando.



Mario Patiño Morris

Gracias al tapabocas

Señor Director:



En los próximos meses, o quizás semanas, se dejará de usar el tapabocas, y Colombia no podría ser la excepción. Durante más de dos años de pandemia, esta fue la prenda de vestir más usada del atuendo colombiano, aún más que el propio celular. No seamos malagradecidos con una prenda que salvó millones de vidas en todo el mundo. Hubo personas que se cambiaban de tapabocas hasta seis veces al día. El día que no llegue a ser prescindible saldrán a la luz unos cutis vueltos un rastrojo. Pero sin embargo, mediante el uso de este ya accesorio de la moda, la humanidad evitó un descalabro peor que el que tuvo durante la peste negra, que duró más de cinco siglos en Europa, Asia y África, y la gripe española, que estuvo tan solo un año activa.



Fernando Cortés Quintero

