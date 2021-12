Señor Director:



El representante a la Cámara y promotor del proyecto de ley que buscaba disminuir el período de vacaciones de los honorables padres de la patria manifestó: “Hoy es un día oscuro para el Congreso”. Le sobra razón en decir que pone “oídos sordos a las críticas ciudadanas por sus privilegios”, al clamor popular. Al parecer, algunos de los senadores que se retiraron, o que no asistieron, están como precandidatos a la presidencia o buscando la reelección. ¿Cómo quieren que el pueblo vote por ellos, con semejante ejemplo?



Los senadores y sus jefes políticos, jefes de los partidos, todos, nos deben una explicación. Perdieron una gran oportunidad de mostrar un interés por el país.



Álvaro Villamarín González

Contaminación auditiva

Señor Director:



Según la Secretaría de Ambiente, el perifoneo para vender productos o emitir música está prohibido en la capital, salvo para prevención de catástrofes, atención de emergencias y difusión de campañas sanitarias. Empero, ahora empresas conocidas utilizan vendedores callejeros con altavoces o vehículos adaptados para publicidad. Incluso, varios recicladores llevan en sus carretas equipos de sonido que emiten música diversa. Artistas callejeros y vendedores informales utilizan medios electrónicos para emitir música o mensajes a unos niveles superiores a los 90 decibeles. Y no es raro que en la noche oren la madrugada nos despertemos con perifoneo, aun en festivos, y desde vehículos muchos comerciantes informales emiten mensajes casi durante diez horas continuas a un volumen irresistible. Y discotecas y chivas rumberas no tienen piedad en la noche. El medioambiente no es solo esmog y calentamiento global. También tiene que ver con los derechos de los demás.



Mayo Monroy

¿Y el aumento a pensionados?

Señor Director:



Todos debemos celebrar el aumento del salario mínimo, que favorece a las clases más necesitadas. No obstante, para los pensionados, que no tenemos ningún grupo que nos apoye, ello inequitativamente desmejora el poder adquisitivo de nuestras mesadas. El aumento que recibimos es solo equivalente al IPC, a pesar de que muchos de nuestros costos aumentan automáticamente en una suma igual a la del aumento del salario mínimo, tales como tarifas de los planes de salud, cuotas de administración del apartamento en que vivimos, etc. Sería justo que recibamos la misma atención y nuestras mesadas sean aumentadas en la misma proporción en que se aumentó el sueldo mínimo.



Pedro Pastor Polo Verano

La bomba social crece

Señor Director:



Está muy bien que haya subido el salario mínimo a un millón de pesos. Pero las alzas de este año ya se comieron ese aumento. Revísese la canasta familiar de hoy, comparada con la de enero pasado. El poder adquisitivo es mucho menor. ¿Y qué va a pasar con más de 6 millones de personas del sector informal? Los subsidios no serán suficientes. Debe el Gobierno pensar en ellos, controlar la inflación, pues la bomba social crece.



Ángel María Aguilar

