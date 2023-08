Enseñar sobre el cambio climático

Señor Director:



El editorial del 14-8-2023 relacionado con la urgencia de compromisos sobre el problema de la deforestación en el Amazonas, al igual que las noticias sobre el incendio en la isla de Maui y el problema económico que se avecina para el 2050 si no se toman medidas sobre el cambio climático, debe llevar a la sociedad entera a reflexionar y tomar acciones sobre lo que viene sucediendo en nuestra casa común, el planeta Tierra.

En cuanto a los educadores, bien valdría la pena que estos hechos, incluidos lo que sucedió hace pocos días en el municipio de Quetame y las muertes que se vienen produciendo por las olas de calor en el mundo, sean aprovechados pedagógicamente, de una manera integral, relacionando los problemas con lo medio- ambiental, lo económico, la salubridad y tantos otros temas que se pueden incluir.



La muerte de ancianos por las olas de calor, la pérdida de grandes extensiones de tierras cultivables, los glaciares derretidos y tantas otras situaciones que conmueven a nuestro país y el mundo entero son una oportunidad para abordar la enseñanza y el aprendizaje de una manera diferente, o lo que llaman algunos pedagogos un aprendizaje para la vida y para el entendimiento de lo que significa la defensa del medioambiente, para que así nuestros niños y jóvenes no se dejen acallar o ridiculizar por quienes optan por primar lo económico sobre lo social.



Henry Sarabia Angarita

Hay desánimo

Señor Director:



Colombia está al frente de un malhadado proceso de desorganización en su institucionalidad, que se evidencia en las marcadas oposiciones del Presidente a las dinámicas y al normal acontecer que han tenido entidades como el Banco de la República, la Federación Nacional de Cafeteros, Ecopetrol, las cámaras de comercio, las cajas de compensación familiar, y ni se diga de la abierta contrariedad que muestra con la Fiscalía, la Procuraduría, las cortes. Un presidente debe dejar trabajar y fomentar un clima fraterno y afable. Lo grave es que esas dolencias se inscriben en el maléfico pensamiento de que el Estado debe intervenir en todas partes, lo cual ocasiona que las libertades se vayan perdiendo. Todo ello le está trayendo al país desánimo y pesimismo. Una disensión permanente del Presidente con todo lo que se mueva nos puede llevar a un caos.



Rogelio Vallejo Obando

Grandes deportistas

Señor Director:



Qué pesar que pronto se retiran Farah y Cabal. Gracias por todo lo que le dieron al tenis colombiano. Y por las alegrías que nos brindaron. Pero lo más bonito es escuchar a los presentadores de tenis hablar tan bien de ellos como deportistas y sobre todo como personas, que siempre dejaron el nombre de Colombia en alto. Gracias y mucha suerte.



Laura Franco

