Importancia de la lectoescritura

Señor Director:



El saber leer es una de las capacidades de mayor importancia para los seres humanos, máxime hoy en día, cuando muy poco se enseña con el ejemplo, tal y como lo hacían nuestros padres, cuando nos leían y nos recreaban los cuentos. Hoy el ejemplo que se da desde los adultos es el estar pegados al TV, a la tablet o a cuanto aparato electrónico se tenga a la mano. La lectura era una práctica constante de padres, así no tuvieran los estudios requeridos, lo importante era provocarnos y abrirnos el apetito de la lectura con cuentos, fábulas e historias.

Lo anterior para resaltar la importancia del evento que se realizará en Colombia con investigadores franceses, quienes disertarán sobre lo pertinente del método fonético y que por supuesto servirá para el debate sobre los otros métodos como el silábico y el globalizado. En momentos en que se debate en el pais sobre el derecho a la educación, el nuevo estatuto de la profesión docente y el Sistema General de Participaciones, es importante este tipo de debates, pues uno de los graves inconvenientes que se tiene en Colombia es que los maestros no contamos con tiempos para la investigación y el análisis que nos permita profundizar en cuál es la mejor metodología, no solo para la lectura, sino para todas las demás áreas del conocimiento.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Actuar en consecuencia

Señor Director:



Una vez más el primer mandatario propone un acuerdo nacional. La invitación es recurrente, pero difícil de concretar mientras el Presidente siga dividiendo al país en cada una de sus intervenciones. Olvida que solo fue elegido por la mitad de la masa votante. Petro, en la plaza pública, frente a sus electores, habla y defiende las bondades de su proyecto de gobierno, pero no hace lo mismo en los foros de los gremios, donde, a pesar de ser el primer invitado, no asiste.



Teniendo en cuenta lo anterior, no parece viable un acuerdo nacional que le permita a Colombia retomar el camino del desarrollo y la prosperidad, hoy, bastante refundido. El Gobierno está a tiempo de cambiar el rumbo. De no hacerlo, el panorama de cara al futuro pinta mal. Los indicadores macroeconómicos así lo pronostican.



Mario Patino Morris

Incursión indígena en ‘Semana’

Señor Director:



Estar o no de acuerdo con un medio de comunicación no justifica la violencia verbal y física por algunos indígenas exaltados, quienes irrumpieron de manera enardecida en la revista Semana en Bogotá. Rompieron vidrios y vandalizaron el lugar con pintura. Es cuestión de forma, no de fondo. El derecho a la protesta es legal y necesario.



En los gobiernos anteriores -léase treinta años atrás- las diferentes etnias no tenían voz y fueron ignorados como ciudadanos, tan colombianos como todos.



Esto cambió y hasta hubo un gobernador del departamento del Cauca con resultados favorables. Cuánto miedo y zozobra generan cuando estamos haciendo el curso para la paz total. Más que bien recibidos, fueron escuchados en la última marcha concentrada en la plaza de Bolívar de la capital. ¿Entonces?



Helena Manrique Romero

Bogotá

