Educar en movilidad

Señor Director:



Me refiero al editorial del 26 de septiembre, del cual me llama la atención el aumento de muertes por accidentes de tránsito. Ello me lleva a pensar en cómo desde la escuela se pudiera contribuir, si de verdad no solo se exigiera, sino que se supervisara el cumplimiento y la ejecución de los Planes de Movilidad Escolar, que en mucho ayudarían, pues, como maestro, estoy seguro de que es mejor la formación, la educación y la prevención que el castigo y las amenazas.

Es hora de que las secretarías de Educación y las instituciones organicen proyectos formativos integrales, a través de los cuales se pueda instruir en aspectos relacionados con los riesgos, acciones y prevención vial.



La normativa está, lo que falta, a mi parecer, es que la escuela se dedique más a formar integralmente que a desarrollar asignaturas aisladas. Desde el comité de movilidad escolar se pueden plantear y desarrollar proyectos que apunten a generar conciencia y cultura de la prevención de accidentes y a una movilidad segura y sustentable, si no queremos seguir viendo caer en las carreteras a nuestros niños y jóvenes.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Efectos del día sin carro

Señor Director:



Para valorar el día sin carro, la Alcaldía debería revelar cuánto ha disminuido la contaminación ambiental, en el caso de Bogotá, desde que fue implantado hasta el presente. Un solo día del año, sin atenuar los demás multifactores contaminantes los 359 días restantes, no tiene un efecto plausible. Es tan cándido como pensar que un diabético conseguirá curarse dejando de consumir azúcar únicamente el Día en Contra de la Diabetes. En Bogotá, por ejemplo, aún circulan motos de dos tiempos, prohibidas desde 2009, así como ‘ciclomotores’, ‘mototaxis’, ‘motocarretas’ y toda suerte de autos ‘repotenciados’. ¿Y la contaminación sonora, visual, térmica, lumínica, hídrica y atmosférica? ¿Tendremos acaso un día sin perifoneo, quemas controladas, heces caninas sobre andenes o sin horribles pintarrajos sobre la propiedad privada?



Mayo Monroy

El irrespeto a la autoridad

Señor Director:



En pasadas manifestaciones nuestra Policía ha tenido que aguantar agresiones, destrucciones de sus CAI, intentos de quemar los cuerpos de sus integrantes y otros vejámenes, bajo el asombro y rechazo de los que tenemos respeto y gratitud por la institución. Hoy, con mayor sorpresa, nos enteramos de que ahora habrá libertad de agredir verbalmente a sus miembros, sin que ellos puedan siquiera refutar. Qué pensarán las madres, cónyuges e hijos de dichos uniformados cuando ven que irrespetan y, de qué forma, a sus familiares por el simple hecho de defender la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué mensaje se le transmite a la niñez? Legisladores: reflexionemos, por favor.



Juan Manuel Bustos

