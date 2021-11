Nueve kilómetros en dos horas

Señor Director:



Salir o entrar a la ciudad de Bogotá es cada día más difícil. En la autopista Norte entre la calle 170 y el peaje de los Andes o viceversa se torna cada vez más complicado y puede demorarse hasta dos horas en recorrer menos de 9 kilómetros; esto debido al aumento de rutas escolares, vehículos particulares, buses intermunicipales, motociclistas y hasta ciclistas, que intentan transitar en una vía de tres carriles sin berma o carril de emergencia y llena de huecos. Todo para poder llegar a sus lugares de trabajo o de residencia.

¿Qué pasa con la planeación? Y ¿dónde está la plata que se paga de peaje o de los impuestos? Los huecos de esta avenida cada día crecen, y nunca se ve una pala, mucho menos una máquina que esté ampliando o reconstruyendo la avenida.



Se quedó pequeña nuestra autopista Norte. Pero hay algo curioso: para entrar al peaje de los Andes no hay un solo hueco y sí se pudo ampliar a más de 10 carriles, sin contar la berma que tiene a ambos costados.



¿La plata solo alcanzó para ampliar el peaje, y para el resto de la autopista no?



Ángel Esteban Montaña Malagón

Carné de vacunación

Señor Director:



El carné de vacunación para entrar a espectáculos o a eventos de gran aforo se comienza a imponer en el mundo. Inclusive para grandes superficies y para empresas. Algunos lo calificarán como una medida contra las libertades individuales, pero están de por medio los derechos a la salud y vida de los demás. Lo que vive la humanidad es una emergencia universal, y si unos no se cuidan, si no quieren vacunarse, ponen en peligro a los demás. Es un asunto complejo. Las campañas de persuasión, del autocuidado, de la responsabilidad individual deben incrementarse. Es clave el estricto control en el fútbol ahora que vienen los partidos finales.



Ángel María Aguilar

Aires de nostalgia

Señor Director:



No solamente para quienes tuvimos el honor de trabajar para y por Avianca durante muchos años, las últimas noticias publicadas en EL TIEMPO comienzan, por fin, a dar una luz de esperanza, sino también para todo el país en general, porque son miles las fuentes de trabajo que la compañía genera en Colombia y el exterior.



No obstante, esto produce un aire de nostalgia porque el simbólico Cóndor que nació desde la época de Scadta en Barranquilla, ciudad cuna de la aviación comercial colombiana, ahora emigra hacia las islas británicas.



Ojalá sus nuevos dueños dimensionen acertadamente lo que significan más de 100 años de desplegar sus alas por muchas partes del orbe y no dejen diluir en el tiempo la historia de Avianca, tan íntimamente ligada a la de Colombia.



Entendemos perfectamente que los negocios son los negocios y al final es lo que cuenta, pero conocer y mantener viva la historia de la empresa también es una obligación, especialmente para quienes pasen a ser parte de la nómina de la compañía; esta debe ser materia de obligatorio estudio.



No siempre se tiene la posibilidad de trabajar en una empresa de más de una centuria de estar surcando los aires del mundo y ser segunda en la historia de la aviación comercial mundial. Repito, todo un honor.



Capitán Mario García Arango

Piloto de Avianca

