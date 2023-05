La importancia de la lectura

Señor Director:



Importante que publiquen investigaciones sobre las necesidades primordiales de los estudiantes. Me refiero a la investigación de la Universidad Javeriana, en la cual se evidencia que una de las falencias relacionadas con el bajo nivel de lectura es la falta de bibliotecas, pues si los niños no encuentran espacios y libros que los entusiasmen para leer, es muy difícil que podamos compararnos con países como Finlandia, en donde desde todos los ámbitos de la sociedad se promueve la lectura.

Desde mi punto de vista, lo que estamos viendo hoy en día, respecto a las diferentes reformas que se están presentando y discutiendo en el Congreso, hacen parte de esa falta de lectura crítica, autónoma e independiente, pues si los congresistas leyeran a fondo las propuestas, no tendrían por qué estar esperando a que el jefe le diga que propuesta votar. El “vota sí, Anatolio” es solo un ejemplo.



Es vergonzoso que un congresista no lea, así como que los ciudadanos nos dediquemos solo a leer titulares o a compartir lo que otros dicen, por la pereza de leer, o bien porque desde la escuela no se tuvo la oportunidad de acceder a una buena biblioteca o a un buen libro que permitiera desarrollar esa capacidad tan fundamental como es la lectoescritura.



Es hora de que la sociedad entera exijamos ambientes propicios para la lectura y la escritura y que en los colegios, la biblioteca sea el espacio más llamativo, con libros actualizados y propios para cada edad. Algunas bibliotecas en los colegios más parecen cuartos de San Alejo.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Otra vez las barras bravas

Señor Director:



Las llamadas barras bravas están siendo un gran problema de orden público. Cada fecha futbolera se teme por desmanes y por una tragedia. Y no faltan. El fin de semana hubo dos muertos en Medellín, uno de Los del Sur, de Nacional; otro, de una barra de Medellín. Lamentable. Parece que esto va más allá del fútbol, de una pasión por un equipo. Seguramente hay resentimiento social, revanchismo, defensa territorial. Todo bajo la camiseta de intolerancia y odio. Se necesitan justicia severa y autoridad para evitar una tragedia mayor.



Ángel María Aguilar

La unidad nacional

Señor Director:



“El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” Artículo 188. La Constitución la tenemos que respetar todos. No podemos vivir bajo el desorden. Interesante es recordar que cada uno de los dos candidatos a la Presidencia obtuvo votaciones muy equilibradas, lo que implica que el ganador no puede desconocer tal hecho, lo cual entrega el mandato de buscar acuerdos y consensos. Es de recordar aquí, sentencia de notable candidato a la Presidencia 2022-2026: “Hoy Colombia no está para discusiones de izquierda, derecha o centro. El centro que le importa a la gente es el centro de la mesa: que estén ahí las tres comidas al día”. La hostilidad entre los connacionales no es el camino. Al país hay que quererlo. La unidad nacional debe predominar.



Rogelio Vallejo Obando

