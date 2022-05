Reducir la pobreza

Señor Director:



Son alentadoras las cifras de personas que han salido de la pobreza: 1,4 millones. Aunque la calidad de vida no sea la deseada, porque, como se dice, “si se tapa uno la cabeza, se destapa los pies”. La cobija económica en estratos bajos siempre será cortica, se vive menos que al día. Y hay que pensar en que aún hay casi 20 millones en pobreza. Y no hablemos de la pobreza extrema, donde apenas se logra muchas veces una comida al día.

Se avanza, pero hay mucho por hacer. Se necesita atacar, a como dé lugar, la corrupción, que, además, es cruel, pues se lleva millones que generalmente van para las clases menos favorecidas, en vías, en salud, en educación, en oportunidad, como alguien comentó. Los corruptos deben ser castigados penalmente, con prisión efectiva y expropiados de los bienes. Y el Estado tiene que ser austero, ahorrar en viajes, pues hoy la tecnología ayuda; revisar qué entidades se necesitan realmente y cuáles no, y recortar burocracia.



De otro lado, es urgente buscar que el campo colombiano sea seguro y productivo. Allá se necesita más Estado a todo nivel. Para el nuevo presidente, el reto de aliviar la pobreza es muy grande, pero es clave.



José Francisco Piñeres

¡Qué pena!

Señor Director:



El regreso del Festival de Teatro y la Feria del Libro nos muestra que la cultura tiene muchos hinchas y que Bogotá está siendo visitada por extranjeros que nos reconocen como ciudad atractiva. Sin embargo, muchos visitantes, al desplazarse por la ciudad, tienen que pasar por nuestro parque Nacional, en donde perciben un espectáculo de hacinamiento, desaseo y donde las posibilidades de que los huéspedes del parque, producto del invierno, copen los centros de salud son altas. Me imagino que este problema se dejará en manos del nuevo gobierno o del nuevo alcalde. Qué pena. Y de nuevo, el problema es de los empleados de tercer nivel.



Gabriel Remolina Ordóñez

Un día que internet descansó

Señor Director:



El privilegio de haber podido asistir a la Feria Internacional del Libro de Bogotá me dejó muchas satisfacciones. Ver nuevos títulos, nuevos autores, y poder asombrarme de la variedad de temas, creó en mí un sentimiento de fe en Colombia, la nueva Colombia, culta y participativa. Ver a cientos de estudiantes, de todas las edades, inquietos y curiosos en todas y cada una de las editoriales presentes, investigando el contenido de cada título, me permitió pensar que internet descansó al menos por un día.



Luis Manuel Rivas Parra

La verdad de todos los actores

Señor Director:



Las confesiones de militares que participaron en ‘falsos positivos’, a pesar de que eran hechos que se sabían, dentro de una negra página en la historia de nuestro país, producen dolor y rabia. Increíble que quienes tenían la misión de defender al pueblo se volvieran sus victimarios. Pero esa verdad es necesaria y tiene que ser una lección dolorosa para que haya justicia y no se repita jamás algo parecido. Y que la verdad sea de todos los actores del conflicto es fundamental. Porque la guerrillas cometieron muchas tropelías.



Ángel María Aguilar

