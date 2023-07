‘Jóvenes a la U’

Señor Director:



Desde todo punto de vista es plausible el éxito del programa de la Secretaría de Educación Distrital, en Bogotá, destacado por EL TIEMPO (28/6/2023).



En las cinco convocatorias han sido beneficiados 36.000 estudiantes, priorizando el acceso con equidad, la permanencia y lo más importante: el beneficio para bachilleres de escasos recursos.

Son becas abiertas que cubren el 100 % de la matrícula en universidades públicas. El 80 % de los seleccionados provienen de familias que no han tenido la posibilidad de que uno de sus hijos ingrese a la universidad. Esta es una forma de cerrar la brecha para aumentar el porcentaje de estudiantes que lleguen a los pregrados universitarios.



Además, la financiación se apoya con la vinculación de la Cámara de Comercio, empresarios y universidades privadas.



Esta es una demostración palpable de que cuando hay voluntad política y espíritu de servicio se ven los resultados, porque los impuestos que pagamos se invierten en educación.



Campo Elías Ardila Cardozo

Sanear las EPS

‘Llamado de EPS para que el Gobierno pague sus deudas’, tituló EL TIEMPO esta semana en primera página.



Si el gobierno Petro pretende racionalizar y optimizar nuestro sistema de salud, debería empezar por sanear las deudas e instituir el pago oportuno tanto a las EPS como a las clínicas, hospitales y demás instituciones prestadoras, para no quebrarlas ni impedirles su oportuno y eficiente servicio (se les adeuda desde el año 2021). Porque los más perjudicados, como siempre, no son sus propietarios sino los afiliados, o sea, el pueblo colombiano. Y para evitar malos manejos y hechos de corrupción como los que se presentaron en algunas EPS -de público conocimiento-, simultáneamente se deberían fortalecer las instituciones de control y de justicia, en vez de debilitarlas o maniatarlas.



Luis Iván Perdomo Cerquera

El éxito del Ministerio de la Igualdad

Después de diez meses del nuevo Gobierno, inicia actividades el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad. En el papel, la intención del proyecto es valiosa, dado que cubriría importantes vacíos sociales que tiene el país.



El éxito de esta nueva cartera está relacionado con el conocimiento, capacidad y experiencia de quienes lo van a liderar y con la ejecución correcta del millonario presupuesto asignado. Ojalá nombren en los viceministerios a funcionarios comprometidos e idóneos, y no se convierta en una agencia de empleo para devolver favores políticos o que su ejecución quede presa de la burocracia institucional.



Mario Patiño Morris

