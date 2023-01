Dramática situación

Señor Director:



La situación de los niños desplazados por los conflictos armados y las crisis alimentarias y climáticas en el mundo supone uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Según el último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, hay cerca de 37 millones de niños víctimas de los desplazamientos masivos. Desde 2015 se ha triplicado el número de menores que necesitan ayuda humanitaria.

La proliferación de los conflictos regionales, las hambrunas como consecuencia del cambio climático, o los movimientos migratorios a causa de las guerras y de otros factores sociales, requieren una respuesta inmediata ante una crisis sin precedentes. Países como Afganistán, Ucrania, Siria, la República Democrática del Congo, Etiopía, Pakistán, o los campos de refugiados en Jordania son lugares en los que la situación de la infancia es más urgente.



Jesús Martínez Madrid

Girona (España)

Pico y placa navideño

Señor Director:



Las disposiciones anunciadas sobre el pico y placa en Bogotá no benefician a la ciudadanía. Un día sí y otro día no es más de lo mismo.



En cambio, la decisión de NO haberlo suspendido durante las dos semanas de Navidad y Año Nuevo sí perjudicaron a la ciudad porque afectaron el tránsito de muchas personas que durante estos días visitaron y aún visitan la ciudad.



Igualmente, quienes residimos en Bogotá y disponemos de un tiempo libre no pudimos movilizarnos ni salir de la ciudad porque al día siguiente no podíamos transitar de regreso. Ojalá nuestras autoridades meditaran las consecuencias antes de tomar decisiones.



Campo Elías Lizarazo Sánchez

Los temas de fondo

Señor Director:



El presidente Petro diariamente nos bombardea con anuncios que generan gran inquietud y polémicas, como la formación de 100.000 gestores de paz, la coexistencia de los cultivos de coca legales e ilegales, amnistías con bandas delincuenciales y otros muchos “sueños”, lo cual distrae la atención y crea confusión. Pero, de otro lado, los inversionistas extranjeros invierten en proyectos importantes en el país y muchas empresas colombianas se ajustan a la situación actual, tratando al máximo de generar empleo y bienestar. Invito a las fuerzas vivas a no distraerse y estar atentas a los debates relacionados con nuestros bienes más preciados: la salud, las pensiones, reformas laborales y otras que nos afectan. El punto de fondo es apoyar reformas sensatas y no olvidar que la justicia y sus jueces estarán vigilantes para evitar atajos que vulneren nuestro Estado democrático.



Gabriel Remolina Ordóñez

Una emperatriz centenaria

Señor Director:



Cuánta tristeza para una centenaria madre despedir a su hijo de ochenta y dos años. Es el caso de doña Celeste, madre del Rey Pelé. El pasado 20 de noviembre cumplió 100. Sí, es la madre del Rey del fútbol, con tres Copas Mundo, y es la “emperatriz” de su familia. Ella aún no se enteraba de que el ídolo mundial había muerto, pero su hijo la esperará tranquilo y en paz.



El Rey no ha muerto.



Helena Manrique Romero

