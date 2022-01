Un año que viene y otro que se va

Señor Director:



El 2021 fue un año lleno de buenas y malas noticias, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos, de oportunidades y decepciones. Un año en el que muchos pudieron cumplir sus sueños y otros quedaron aplazados en medio de una pandemia que aún no termina; en el que muchas empresas se han levantado después de estar quietas a causa del covid-19 y que aún siguen fortaleciéndose para aumentar la economía del país.

Hay hoy que recordar que el covid-19 con sus variantes delta y ómicron no se ha ido, hay que seguir cuidándonos. Debemos mantener la distancia, usar correctamente el tapabocas, lavarnos las manos antes y después de comer o salir. Debemos seguir apoyando la vacuna para evitar que se cobre más vidas, y así volver a la normalidad y evitar que todo se detenga a causa de este virus mortal.



El 2022 será un año de muchos retos, cuando se cumplirán metas y logros. Celebrémoslo con responsabilidad, con respeto, paz y amor ante nuestros seres queridos. Feliz año nuevo 2022 y prosperidad en los hogares de todos.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Lo que se necesita es orden

Es verdad que Bogotá estará en obra este 2022. Y también lo es que los trancones nos tienen con los nervios de punta y son la principal causa de pérdidas en tiempo, en dinero -por el combustible y el desgaste de vehículos- e inclusive en salud.



No obstante, no sé si el pico y placa todo el día sea la solución. Esto solo ocasionará que se vendan más carros usados y motos. Además, la inversión en un vehículo es muy alta como para no disfrutarlo. Eso es injusto. Tal vez lo que se necesite sea orden y autoridad: que no se permita parquear donde a cada quien le plazca, que el descargue de mercancías tenga horarios nocturnos, que los varados sean retirados pronto, entre otras soluciones de logística. Todo ello ayuda. Y, claro, el buen estado de las vías.



José Francisco Piñeres



Francamente no me explico las medidas tomadas por la alcaldesa para el pico y placa en Bogotá todo el día. Solo se puede usar el carro 50 % del tiempo total, y sí le cobran al usuario el 100 % de impuestos. Algo muy razonable sería que lo cobraran proporcional al uso.



Ángel Senosiain

El POT por decreto

La alcaldesa aprobó por decreto el POT en Bogotá, tras casi dos décadas sin el ordenamiento. Esta decisión la celebramos quienes consideramos que de no hacerlo existiría una alta probabilidad de sumar otro quinquenio sin resultados. Primó el sentido de urgencia y se desnudó la inoperancia del Concejo, que, como el Congreso, cada vez tiene más rechazo ciudadano.



Gabriel Remolina Ordóñez

