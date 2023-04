Señor Director:



La muerte de nueve soldados asesinados en Norte de Santander mientras cuidaban el oleoducto en cumplimiento de su servicio militar, demuestra que en el Eln, uno de los interlocutores en este proceso de paz, no se puede confiar, porque no tiene ningún interés ni compromiso de suspender el asesinato de colombianos.

Hace un poco más de cuatro años, durante el gobierno del presidente Duque, el mismo grupo guerrillero masacró a veintidós cadetes que se encontraban indefensos estudiando en la Escuela de Policía General Santander. En ese momento el primer mandatario suspendió cualquier posibilidad de negociar con el Eln. Con el nuevo Gobierno se reanudaron las negociaciones, y la buena intención del presidente Petro, incluido su pronóstico en el sentido de que en tres meses lograría un acuerdo, se frustra una vez más. La historia se repite. Lo más triste es que las partes se volverán a sentar en la mesa, y la muerte de los policías como ocurrió hace cuatro años, quedará en la impunidad.



Mario Patiño Morris

Las plazas de mercado

Señor Director:



EL TIEMPO de 29-3-2023 nos habla del cierre de la plaza de Soacha. Lo grave es que lo denunciado allí, malas condiciones higiénicas y de salubridad, ocurre en gran parte del país. Por tanto, esto debe tomarse como una campanada de alerta para que los alcaldes y gobernadores miren hacia sus predios y se adelanten a los mismos problemas.



Las plazas públicas son un espacio emblemático, relacionado con nuestra historia. En los pueblos había un espacio vacío en el centro junto a la iglesia. Allí, el día de mercado los campesinos ofrecían productos traídos de sus parcelas. Se daba un encuentro camaraderil entre pobladores del campo y la ciudad, superando las diferencias politiqueras.



Claro, cuando las plazas de mercado fueron cubiertas debieron seguir un tratamiento estricto para su manejo ordenado y saludable; esto sí ocurre en algunas partes del país, pero debe hacerse en todas. Las plazas de mercado deben convertirse atractivo turístico.



Fidel Vanegas Cantor

El llamado a la calle

Señor Director:



Grave que el Presidente continúe instando a la gente a salir a las calles para respaldar las reformas presentadas por su gobierno. La experiencia reciente nos ha demostrado lo costoso que puede resultarle al país este llamado. Importante no olvidar que si las reformas han ido perdiendo el respaldo mayoritario que tenían hasta hace poco en el Congreso, es precisamente porque resultan inconvenientes, incoherentes, imposibles de financiar y, en algunos casos, antidemocráticas o inconstitucionales.



Juanita Casas Carvajal

