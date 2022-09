Embajadora de sombrero

Señor Director:



Después de once días será sepultada y despedida Isabel II de Inglaterra, la monarca de 96 años que gobernó por siete décadas a su país. El pueblo la ama, respeta y la llora como su única madre. Fue solidaria con Colombia en tragedias, pero sobre todo con el proceso de paz logrado por el nobel Juan Manuel Santos.

Lo que pocos saben es que la diseñadora colombiana de sombreros y tocados Deida Acero, nacida en Neiva, Huila, trabajó para la casa real. Deida, radicada en Londres, por décadas fue actriz en Colombia y después pasó a ser estrella del diseño inglés. Sus sombreros los lucieron desde la reina Isabel II hasta su corte y demás ingleses de a pie. Felicitaciones a Acero porque fue otra embajadora brillante ante el Reino Unido.



Carlos III no la tendrá fácil, pues jamás ha querido ser rey. ¿Será que abdica a favor de su hijo mayor?



Helena Manrique Romero

Escasez de medicamentos

Señor Director:



La escasez de medicamentos es otra manifestación de las falencias del modelo de salud. Implementar un sistema de información transparente es imposible, porque es difícil generar una información útil de las estadísticas vitales y la situación de los grupos de riesgo, que siempre han estado definidas por prioridades económicas y políticas, provocando una carencia sustancial en la promoción y en los objetivos genuinos de la salud pública. Esta circunstancia lleva a una creciente dependencia del sector farmacéutico, con factores agravantes como la precaria situación económica de los administradores y la paquidermia administrativa del Invima. Para poder reformar eficientemente el sistema de salud, lo más importante es partir de un análisis objetivo, con base en las necesidades reales de la atención. Por ejemplo, el impacto de las enfermedades crónicas, que representan alrededor del 80 por ciento de la carga de enfermedad por falta de salud preventiva. La escasez de medicamentos es el reflejo de la escasez estructural de un modelo ineficiente de atención que se enfoca en la paliación y crea una dependencia asfixiante del sector farmacéutico.



Carlos H. Quintero B.

El Park Way y la 7.ª.

Señor Director:



Leí su editorial referente al Park Way del bello barrio de La Soledad, y quiero manifestarle mis agradecimientos por su valiosa petición para que dicho parque no vaya a caer en manos de la delincuencia ni otra clase de inseguridad. Igualmente es muy triste ver la muy histórica carrera 7.ª y vías adyacentes, porque ya es casi imposible recorrerlas por su inseguridad, invasión del espacio público, malos olores, etc.



Carlos Hernando Bermúdez Rodríguez

Un transporte público digno

Señor Director:



La gasolina es el combustible de casi toda actividad. Sus alzas, que seguramente son necesarias, se deben hacer en forma moderada y paulatina, pensando en todos. En especial en quienes viven de su carro. Miles de familias. Y es hora de reflexionar sobre un transporte digno y seguro en las ciudades, en especial amigable con el medioambiente. Solo así la gente se bajará del carro particular y habrá descongestión y ahorro.



Pedro Samuel Hernández

