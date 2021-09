Defensa de los líderes ambientales

Señor Director:



Es doloroso y triste que Colombia ocupe el primer lugar en muertes de líderes ambientales. Fueron asesinados 65 defensores de la naturaleza en 2020. Como lo señala su editorial ‘Un asunto muy serio’ (15-9-2021), México tuvo 30 y Filipinas, 29, que le siguen en el orden.

Esto tiene que mover al país entero. Los defensores ambientales son vitales. Son los defensores del agua, de la selva, de la vida de todos. Pero aquí se tala, se secan fuentes de agua o se contamina, se trafica con la fauna y la madera, y aunque y se trabaja en ello, no es suficiente. Y hay leyes, pero no se aplican como debe ser. La minería ilegal, la ganadería extensiva siguen. Y los líderes ambientales son vistos como enemigos por los narcotraficantes. Así que la tarea del Estado es difícil, pero es urgente.



Ángel María Aguilar

Mínima seguridad

Señor Director:



No hizo mella el sinnúmero de heridos y afectados por los altos niveles de criminalidad para que las diferentes autoridades nacionales y locales decidieran tomar oportunamente las medidas para enfrentar el crimen. Los ciudadanos en prácticamente todo el territorio nacional, y en particular en las grandes ciudades, no se encuentran seguros en ningún espacio, sea su residencia, el restaurante, el centro comercial, las vías, los parques. El grado de violencia ha llevado a dejar víctimas por todo el país, heridos y muertos. Hay insuficiencia de la Policía para atender con eficiencia, y de las autoridades judiciales para sancionar drásticamente. Solo se esperan las medidas adoptadas de apoyo militar, al menos como mecanismo de disuasión, pues los delincuentes pueden ser capturados, pero terminan libres o reincidiendo como si nada. ¿Será posible poder vivir con una mínima seguridad en nuestro país?



Gustavo A. Camelo H.

Ayuda a los damnificados

Señor Director:



Así como el gobierno Santos inició la reubicación y construcción del nuevo Gramalote, Norte de Santander, y el gobierno de Duque terminó esta obra y siguió con la reconstrucción de Providencia, los campesinos y ribereños, damnificados por el invierno, también merecen que el Estado los atienda, no con regalos y olletas, colchonetas, kits de aseo y pequeños suministros de comidas. El Gobierno debería aportar millonarios recursos a fin no solo de reconstruir los daños de carreteras, viviendas y rancheríos destrozados por las inundaciones, sino para coordinar con los ingenieros de nuestras Fuerzas Militares la reconstrucción de estos caseríos casi que desaparecidos por la acción del crudo invierno.



Y el Comité de Atención y Prevención de Desastres no ha prevenido a tiempo estas emergencias.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

