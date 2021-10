El misterioso lenguaje gastronómico

Señor Director:



Los alérgicos son una inmensa minoría, el 13 % de la población, y en ese grupo la tercera parte es alérgica a alimentos y están interesados en participar en esa fiesta que es la buena mesa, como todos. Pero no todos son ‘gourmets’ expertos y muchos desconocen los secretos que encierran los términos propios de la gastronomía.

Otras veces es el alérgico quien desconoce qué contienen las salsas hoisin o nampla. O el alérgico a soya que quiere probar la salsa teriyaki. O el curioso, alérgico a camarón, que pide un curry rojo.



Podría implementarse una estrategia sencilla, pero muy útil. El 92 % de las alergias a alimentos se deben a ocho alérgenos ‘clásicos’: leche, huevo, trigo, soya, maní, nueces, pescado y mariscos. La presencia de los tres primeros es fácil imaginarla. Bastaría con agregar un asterisco a los 5 restantes, que llevaría a una notica a pie de página. Hagamos que la carta o menú no sea un peligro potencialmente mortal para muchos comensales alérgicos. La meta es hacer que los restaurantes sean lugares seguros para los alérgicos. Y que comer bien sea una fiesta segura.



Francisco Leal Quevedo

Médico alergólogo

Paños de agua tibia

Señor Director:



Como una obra de la mayor importancia para el país se anunció en días pasados la construcción de la ampliación de la carrera séptima. Todos felices, pero cuando se aclaró que el tramo por intervenir era el que va de la calle 245 a la estación de La Caro, en jurisdicción del municipio de Chía, vino el desencanto, pues se repite lo mismo que en la autopista Norte, donde no ha servido para nada, pues donde se requiere una ampliación inmediata es justamente desde la calle 245 hasta la calle 170. Pañitos de agua tibia dicen unos. Y con toda la razón, porque la carrera séptima en el tramo correspondiente a Bogotá es una vía que tiene más de 100 años de construida y jamás intervenida ni siquiera repavimentada. La autonorte y la séptima son hoy dos vías embudo que se atascan o congestionan a toda hora. ¡Una vergüenza nacional!



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Víctima de la inseguridad

Señor Director:



La semana pasada fui víctima de esta inseguridad que está azotando nuestro país. Estaba caminando por el barrio Prado Veraniego de la ciudad de Bogotá, el miércoles 13 de octubre, cuando unos sujetos en un carro rojo (no pude ver las placas) me golpearon, me arrastraron, me dieron puños y patadas, solo para robarme mi celular. Hasta revisaron mi maleta para ver si tenía algo más de valor, solo por poner resistencia.



Los vecinos del sector no pudieron ayudarme, seguramente por temor ante los ladrones violentos. Sin embargo, luego de que me quitaron mi teléfono celular, el cuadrante de la policía del sector llegó y me atendió, viendo que tenía mi pie izquierdo lesionado y con varios golpes en el cuerpo. Mi caso tiene relación con muchos otros que han sido víctimas de esta inseguridad que vive nuestra ciudad. ¿Qué está haciendo la alcaldía para frenar esta ola de delincuencia? El consejo que uno como víctima puede dar es tener máximo cuidado, ser prudente en la calle, no “dar papaya” a los ladrones.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

