Estadística preocupante

Señor Director:



Preocupante la investigación publicada el 16 de noviembre relacionada con que al menos uno de cada cinco estudiantes ha usado vapeadores, al igual que el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias legales que se expenden, prácticamente sin control, pues si bien en las grandes cadenas es prohibida su venta a menores, lo mismo no sucede en tiendas de barrio. Además, los niños y adolescentes se las ingenian para poder acceder a dichas sustancias, máxime cuando escuchan, leen y ven propagandas llamativas que incitan a su consumo. Hasta en los paraderos de buses se encuentran propagandas alusivas a las bebidas alcohólicas.

Corresponde, por supuesto, a la escuela contrarrestar toda esa manipulación mediática que permite, como lo dice un nobel de economía, caer como incautos en las trampas del mercado. Maestros y padres de familia tenemos la responsabilidad de insistir en las graves consecuencias del consumo de sustancias legales o ilegales. No permitamos que sigan configurando en la mente de nuestros niños y jóvenes la presentación del consumo como una conducta normalizada, bien sea a través de publicidad abierta o encubierta a través de los diferentes medios y redes.



Profesor Henry Sarabia Angarita

¿Qué quiere el Eln?

Señor Director:



Trece días de angustia vivió Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del jugador del Liverpool Luis Díaz, en manos de la guerrilla del Eln. Al parecer, no se cobró dinero por su entrega. Sin embargo, esta guerrilla no tiene voluntad de paz. A pocas horas de la liberación de Mane Díaz, al parecer, secuestró a una joven de 19 años y afirma que seguirán haciéndolo, supuestamente, para financiarse y por incumplimientos del Gobierno. Hoy en su poder hay más de treinta secuestrados sin pruebas de supervivencia. ¿Qué quieren? ¿Arrodillar al país y a un gobierno que les ha dado todas las garantías de ley?



Helena Manrique Romero

Evitar futuras tragedias

Señor Director:



Cada alcaldía y gobernación, en Colombia debería instalar en cada lugar público y privado un buen sistema de pararrayos para evitar futuras desgracias semejantes a la ocurrida el martes 14 de octubre en la playa de la Boquilla, en Cartagena, donde una turista venezolana murió al ser impactada por un rayo, sin que se haya presentado siquiera lluvia. Un evento que ocurre una sola vez en tres millones. El margen probabilístico era mínimo, pero el peligro está latente. Son cuatro los tipos de pararrayos que podrían ser instalados, según el lugar público o privado, sin importar costos: de punta captadora tetrapuntal o tipo Franklin; de tipo malla; de jaula de Faraday o con dispositivo de cebada.



Fernando Cortés Quintero

Bogotá

