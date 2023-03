Indefensión de la mujer

Señor Director:



El caso del ataque, del irrespeto de un individuo contra una mujer en TransMilenio, aparte de condenable, demuestra muchas cosas. En primer lugar, la indefensión en que se hallan las mujeres en el sistema de transporte, y en muchos lugares de Bogotá. Pero también la falta de cultura y, seguramente, lo mal que está la salud mental. Sin que se nos olvide, la poca solidaridad y valor civil de la sociedad. Esto deben tenerlo en cuenta las autoridades.

Es verdad que se ha visto un poco más de vigilancia en TransMilenio, pero aún no es suficiente. Dentro de los articulados es necesaria la presencia policial. Estas son las inversiones que se deben priorizar y todas las que tengan que ver con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Sobre todo, las mujeres en el transporte público.



Los habitantes de Bogotá, en la gran mayoría, queremos a esta ciudad, que nos ha dado oportunidades, en la que nos educamos y laboramos, en la que crecen nuestros hijos. Debemos defenderla, debemos buscar que la podamos disfrutar. Se necesitan más campañas de cultura ciudadana.



Independiente de la posición política que se tenga frente al gobierno actual, no puede ni deben pasar inadvertidas las realizaciones frente a las contingencias de la naturaleza. Entre ellas, ejecutar una obra como la variante de Rosas, en Cauca, en solo 45 días, con grandes dificultades topográficas. Esta vía de dos kilómetros se entrega pavimentada, incluso con un puente. Todo sin politiquería, sonoros comités para finalmente cerrar con las grandilocuentes “investigaciones exhaustivas” por los entes de control a los contratos entregados a los amigos.



Esta es una ejecución digna de mostrar y de gran valía para el Gobierno y una comunidad con años de desesperanza. La vía definitiva será entregada el año entrante y con esta prueba creemos que así será. Como la canción de Willie Colón: “...la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida...”. Fue diciendo y haciendo.



Me parece absurdo que las directivas de TransMilenio aún no se hayan percatado de la situación vivida por quienes viajamos desde Soacha hasta Bogotá y que para llegar a nuestros destinos debemos obligatoriamente bajarnos y transbordar en la estación Guatoque-Veraguas.



La ruta L41 Bicentenario solo funciona hasta las 9 p. m., dejando por fuera a una gran cantidad de población que se desplaza después de esa hora, lo que obliga a bajarse en Guatoque-Veraguas, tomar un ‘Portal Sur’ que los deja en la estación Comuneros, y allí volver a transbordar a un ‘Portal San Mateo’ que ya llega repleto. ¿Hasta cuándo?



