Administrar las pensiones

Señor Director:



Los recursos anuales por los aportes de trabajadores y empleadores que sean trasladados al Estado siguen siendo de los afiliados. Por lo tanto, deben ser administrados por una entidad que responda por su adecuado manejo y rentabilidad, en lo posible dentro de las normas técnicas que rigen para fondos privados, incluidos los reportes trimestrales.

La pregunta sería: ¿está el Estado en capacidad de hacerlo? Además, los trabajadores deberán cotizar 1.300 semanas y se les deben garantizar las condiciones del régimen de prima media. ¿Cuánto costará este subsidio general para todos los trabajadores en términos del valor presente? ¿Cómo se manejaría en la práctica estos dos regímenes dentro de Colpensiones?



Óscar E. Jiménez M.

Estar alertas frente a las epidemias

Señor Director:



El fallecimiento reciente de una menor de edad por causa del virus H1N1 en el departamento de Magdalena ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias del lugar, quienes adelantaron un cerco epidemiológico. Aunque la niña estaba vacunada contra el covid-19, su sistema inmunitario no pudo contra el H1N1, también conocido como gripe porcina, que causó estupor entre 2009 y 2010 en todo el mundo.



Aunque en su momento no se llegó a los niveles de exigencia sanitaria como con el covid, el H1N1 dejó de ser pandemia. La vacuna Panenza fue y es un biológico efectivo contra este tipo de influenza.



La causa del fallecimiento de la menor posiblemente haya sido un descuido en el suministro adecuado de sus vacunas contra la influenza, sin que del H1N1 haya surgido una nueva cepa con peores consecuencias epidemiológicas.



Fernando Cortés Quintero

Compromiso sostenible

Señor Director:



1. El 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. El lema de este año fue ‘Sin contaminación por plásticos’. Cada año se producen a nivel mundial 400 millones de toneladas de plástico. La mitad de este material es de un solo uso, menos del 10 % se recicla y lo demás va a parar a lagos, ríos y mares, dañando nuestro ecosistema, nuestra salud y nuestro planeta.



2. Felicito a EL TIEMPO por el nuevo modelo ‘Un nuevo papel con el medio ambiente’, para reducir el impacto ambiental y la huella del carbono. Esta y otras acciones le dieron la certificación Acercar, de la Secretaría de Ambiente, a esta casa editorial; los felicito. EL TIEMPO, compromiso social y sostenible para la naturaleza.



Édgar Alberto Sánchez Moreno

Construir civismo

Señor Director:



Ahora que se están construyendo las nuevas rutas de TransMilenio, ojalá sus estaciones y todos los accesos sean diseñados y construidos con medidas más efectivas para evitar los colados. De lo contrario, seguiremos con el caos y la falta de civismo de muchos de los usuarios.



Y el decir de algunos es que el sistema es malo. El sistema no es malo, lo malo son muchos de los ciudadanos que al no tener sentido de pertenencia por esta ciudad que nos da mucho destruyen o vandalizan su transporte. Y si a esto se le suma lo blando de las autoridades para castigar todo este desorden, pues nada que hacer. Estamos en la olla.



Gerardo Prada Ahumada

