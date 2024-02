Otros delincuentes a las cárceles

Señor Director:



Interesante su editorial del día 15 de febrero, sobre la emergencia carcelaria. Muy de acuerdo con el planteamiento de que muchos criminales capturados ejercen su poder desde las cárceles, a lo cual habría que agregarle el poder de aquellos delincuentes de cuello blanco que siguen robándose los dineros de la alimentación de los niños, lo que debe considerarse un crimen, igual o similar a lo que hacen el ‘Tren de Aragua’, los de ‘la Inmaculada' y otros.

Los delincuentes que se siguen hurtando la plata del PAE o cualquier otro recurso destinado a las escuelas debieran ir a ese tipo de cárceles, pues a esa clase de personajes no les duele quedarse o repartirse el dinero, ya que las cárceles para ellos son sus casas o sus fincas y por eso no les importa nada. A los maestros, que vivimos a diario el hambre y la pobreza de los niños, nos duelen mucho más esas noticias, máxime cuando se refieren a las mismas familias que por mucho tiempo han utilizado su poder político para quedarse con los recursos públicos.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Ciudadanos indefensos

Señor Director:



En buena parte del país y en los centros urbanos, el ciudadano está prácticamente a merced de los violentos. Las víctimas apenas pueden defenderse entregando sus pertenencias, huyendo o con un pañuelo como arma de defensa. Algunos vehículos han optado por polarizar los vidrios o usar películas de protección para medianamente ocultar su identidad y disuadir al delincuente de descartar estos carros ante la dificultad de determinar con claridad las condiciones interiores del vehículo. Pues ahora tampoco se puede. El ciudadano común y corriente debería poder ‘ocultarse’ desde la oscuridad relativa que le ofrece este recurso que solo sirve para que la Policía indague al ciudadano y termine siendo sancionado con una multa, solo por tratar de protegerse.



Eduardo Acosta Peñaloza

La Patrulla Aérea Multipropósito

Señor Director:



EL TIEMPO de 15-2-2024 nos trae una gran noticia, pues el general Salamanca, director de la Policía, puso en marcha, en la Base Antinarcóticos de la Policía en Mariquita, Tolima, la Patrulla Aérea Multipropósito. El general dijo que el grupo tendrá la misión de extinción de incendios, operaciones contra la minería ilegal, deforestación, protección de páramos y fuentes hídricas. Agregaremos algo más sobre las posibilidades de apoyar la sustitución de cultivos, con unas pocas adaptaciones técnicas a esta patrulla aérea: pueden ser utilizados para abonar los cultivos de pancoger en reemplazo de la coca. Un abono compuesto como el triple 15 puede ser aplicado también a cultivos afectados por el verano, o por las heladas.



No está bien que los chocoanos y otros campesinos tengan que comprar el arroz en los supermercados. Hace unos años ellos mismos lo sembraron en su territorio. Lo que más necesita el arroz es agua, en el Chocó caen 9.000 mm.



Con los aviones y helicópteros se puede sembrar el arroz desde las alturas. También siembra forestal, para la Orinoquia, la Amazonia y parques nacionales que han sido depredados por los cultivos de uso ilícito.



Fidel Vanegas Cantor

