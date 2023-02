Armarnos del diálogo

Señor Director:



En estos días de encuentros y desencuentros, bien vale recordar las palabras del papa Francisco, en el sentido de que debemos buscar la posibilidad de encontrarnos en la diferencia y con ello les estaríamos enseñando a la niñez y a la juventud que es más fácil tender puentes que generar barreras.

Desde mi punto de vista, el Presidente está siguiendo esa línea cuando se sienta a dialogar con su principal contradictor, como es el expresidente Uribe o el mismo presidente de Fedegán. El diálogo no impide que se mantengan las diferencias, pero sí ayuda a buscar puntos de encuentro, a aprender el uno del otro en el entendido de que “nadie es inservible, nadie es prescindible”. Las reformas que se están proponiendo desde el Gobierno deben servirnos para desarrollar nuestras capacidades de análisis, de reflexión, de mirar más allá de lo que me está imponiendo el otro, pero con la convicción de que se tiene que ceder, sobre todo si comprendemos que la pobreza y la desigualdad existen y que no podemos ignorar los derechos del otro. Equipémonos con las armas del diálogo para así blindarnos de las armas de la violencia.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Hay EPS muy eficientes

Señor Director:



El sistema de salud en Colombia tiene una edad de 30 años y sería brutal que su estructura fuera abolida, sabiendo que lo que requiere el sistema es una remodelación y ajustes para solucionar fallas que se han evidenciado cuando algunas EPS entran en barrena. El sistema tiene mecanismos que lo hacen eficiente, por ejemplo, al ser conducido con la racionalidad de la empresa privada. No se puede volver a que todo lo debe manejar el Estado, que en Colombia ha demostrado ser un error, porque a los burócratas en muchos casos no les duele lo público, sentimiento que sí se ha vivido con las actuales EPS. Las nada eficientes salieron en buena hora del mercado. Lo que sí es claro es que en muchos sitios marginales y alejados no llega la buena atención en salud, ahí sí el Estado debe moverse y actuar. Hay necesidad de focalizarlos. A Colombia no le podemos volver trizas “la edificación de la salud”.



Rogelio Vallejo Obando

Ciclistas en los puentes

Señor Director:



Se dice mucho de cómo se ha perdido la cultura ciudadana entre los bogotanos, que no se respetan las normas, las señales ni a las mismas personas. Eso es grave. Porque no es solo lo ofensivo que resulta, sino que los malos comportamientos pueden significar vidas.



Por ejemplo, ahora los ciclistas, que van por todo lado, inclusive con bicicletas de motor, muchos cruzan los puentes peatonales raudos, sin importarles que pueden atropellar a alguien. A diario hay altercados. Ahora que ya vemos más policía, ¿no los pueden amonestar? Los transeúntes estamos en peligro.



Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294­0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.