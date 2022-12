Créditos a pequeños campesinos

Señor Director:



EL TIEMPO de 14-12-2022 trae un artículo de Ángela María Penagos, presidenta de Finagro, banco de segundo piso, con recursos para financiar el desarrollo agropecuario. Dice que se han entregado 23,2 billones de pesos por medio de 414.528 operaciones. Esto para pequeños productores que han recibido el 85 % de los créditos.

Muy bueno porque con los gobiernos anteriores los grandes productores se llevaban la mayor parte. Se gana igualdad en la distribución de los recursos y terreno en la lucha contra el hambre, pues pequeños agricultores siembran más para seguridad alimentaria. Dentro del fomento para 200.000 pequeños agricultores, 50.000 son nuevos, incluyendo la economía popular y comunitaria. Aquí tenemos comunidades indígenas, mujer rural, palenqueras, comunidades que hasta ahora han estado marginadas del desarrollo. Es la oportunidad para la participación de las organizaciones de la economía social y solidaria que vienen fomentando el desarrollo en sus territorios.



Fidel Vanegas Cantor

Algo se mueve en la guerra

Señor Director:



Sería una estupenda noticia que se estuvieran abriendo canales de comunicación sobre la guerra de Ucrania, aunque sean a través de Turquía. Hasta el momento, Putin no ha dado muestras de estar dispuesto realmente a ningún tipo de diálogo. La invasión de Ucrania es una injusticia. Todo país tiene derecho a la integridad territorial y hay que parar a Putin. Para que ese resultado sea duradero en el tiempo habrá que plantear las condiciones adecuadas para que la paz tenga una base justa. No obstante, parece que algo se mueve en la guerra.



Juan García

Cáceres (España)

Comilonas de diciembre

Señor Director:



Los ‘cachacos’ mayores evocamos tiempos pasados sin dejar por fuera las comilonas de diciembre consistentes en delicioso ajiaco santafereño a base de variedad de papas que le imprimían buen cuerpo, pollo desmenuzado, crema de leche y alcaparras, adornado con una mazorca muy tierna, ojalá de las cultivadas en Simijaca o el valle de Chiquinquirá.



Otros acudían a tamales elaborados con masa de maíz adicionada con chicharrones molidos para saborizarla, buena dosis de calabaza verde para darles textura suave, rodajas de zanahoria, hojitas de perejil, tiernas alverjas verdes, y trozos de tocino, longaniza, pollo, guiso de cebolla, sal y un toquecito de picante, todo envuelto en hojas de chisgua y cocinados al baño maría. El vapor que producía la cocción de este típico plato abría el apetito de cualquier transeúnte varias cuadras a la redonda.



Otros personajes más relacionados con costumbres españolas gustaban hacer rosquitas de harina de trigo resobada con mantequilla que, una vez fritas, se servían con melado de azúcar o panela y eran conocidas como buñuelos.



Sin olvidar los envueltos de mazorca o de arroz, las cocadas, las marquesas, los avisperos de panela, el postre de natas, el dulce de icacos o las islas flotantes. Hoy todo aquello, por el afán de la vida moderna, ha sido reemplazado por embutidos y galletería, industrializados.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co