Señor Director:



Los trancones en Bogotá, a los que se refiere su editorial (16-12-2021) tienen muchos motivos. Claro, uno de ellos es el aumento de carros particulares que han salido a la calle -nuevos y usados- debido a la pandemia y los que trabajan con aplicaciones, que eran, en muchos casos, carros parqueados en horas de oficina, pero que el desempleo los llevó a trabajar con su vehículo.

También, los que pagan por circular y miles de motos. Todo el mundo, en el rebusque. Y no se nos olvide que han salido taxis nuevos. Pero, además, está la falta de cultura ciudadana que lleva a que la gente parquee donde quiere, sin importar el ancho de la vía o que sea de gran afluencia. Son tales la indisciplina y el desespero que muchos conductores buscan ganar así sea un metro, y cierran el paso a los que vienen por las calles paralelas.



Aquí se necesitan autoridad y disciplina. Y que ya que no entren en obra más calles, que no las reduzcan. Además de las obras, los huecos hacen lento el andar. Sí, hay que racionalizar el uso del carro, pero se necesita un transporte público, seguro y ordenado.



Ángel María Aguilar

Preguntas sobre ómicron

Señor Director:



Aunque científicos sudafricanos han considerado que cualquier marca de vacuna puede anular el contagio de la variante ómicron, otros científicos han advertido que dicha variable podría afectar tanto a los vacunados -aun con la dosis de refuerzo- como a los no vacunados. ¿Qué tan cierto es? De llegar ómicron a Colombia serían afectadas las diferentes ferias de final de año (2021) e inicio de año (2022), debido a que los científicos aún no se ponen de acuerdo en un debate de nunca acabar. ¿Ómicron, aparte de ser más contagiosa que la variable delta, es más letal? Podría ser el inicio de un cuarto pico, que por fortuna no se dio, pese a que los expertos siguen y siguen corriendo la fecha de inicio.



Fernando Cortés Quintero

Disciplina es la consigna

Señor Director:



Dicen que la variante ómicron es de más rápido contagio. Por fortuna, en Colombia aún no parece estar; sería un doloroso remate de un año que nos castigó muy duro. Pero también hay que reconocer que la vacunación avanza, a pesar de los tercos que se resisten en perjuicio de los millones que entendemos que esta es, en gran parte, la salvación de la humanidad. Por eso, este fin de año debe ser de prevención, de esfuerzos de todos, de tapabocas cien por ciento, de no aglomeraciones. El mejor regalo para muchos de los que se han quedado en casa cuidándose, en especial los mayores, es respetarles su distancia. Quizás el año entrante podamos celebrar tranquilos, pero para ello necesitamos ser solidarios, respetuosos y preventivos. Disciplina es la consigna.



José Francisco Piñeres

