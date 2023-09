Los niños no están en venta

Señor Director:



No encuentro, tal vez no existan palabras suficientes para expresar la mezcla de sentimientos que despierta la película Sonido de libertad.



Los colombianos no podemos permanecer indolentes un solo día más frente a esta oscura realidad que cubre de vergüenza nuestro nombre. No podemos seguir ignorando el sufrimiento que padecen miles de niños que son arrebatados a diario de sus familias, vendidos a los peores criminales, sometidos a espantosos maltratos, ultrajados, humillados y privados de su libertad.

¿Qué clase de sociedad puede mostrarse tolerante frente a semejante atrocidad? ¿Cómo tolerar que quienes son responsables de tamaña infamia permanezcan en la impunidad? ¿Cómo permitir que criminales que siguen atentando contra la infancia se escuden tras una falsa intención de paz?



Los niños son vida, son esperanza, son futuro. Tenemos que hacer algo ya para protegerlos. De lo contrario, no podremos mantener la cabeza en alto y sentirnos orgullosos de ser colombianos.



Juanita Casas Carvajal

Bogotá

¿Qué pasará con la biblioteca del deporte?

Señor Director:



Fabulosa la APP para convertir el estadio Nemesio Camacho El Campín y su zona aledaña en epicentro internacional del deporte, la cultura, el turismo y la recreación. Aplausos. Mas aún no sabemos qué pasará con nuestra querida Biblioteca del Deporte, que en el estadio durante una década nos ha prestado tan valiosos beneficios, no solo a la tercera edad sino a muchísimas personas que a diario acuden allí para enriquecerse con diferentes programas formativos, culturales y recreativos. Ignoramos hasta ahora qué sucederá con ella en dicho proceso constructivo, con todo lo hecho en esta década y qué lugar le tiene reservado el IDRD en el nuevo escenario. La Alcaldía acaba de inaugurar una nueva biblioteca en Suba, regio. Ojalá que esta administración no termine su periodo con el cierre de una. Sería lamentable para el tejido social y para todo lo construido a partir de la palabra escrita.



Zulia Alfonso

Propuesta inconveniente

Señor Director:



El incremento en las tarifas de energía sugerido recientemente por el presidente Petro para tener transporte urbano gratuito no es tan pequeño como lo presentó inicialmente. Aunque no se han presentado cifras definitivas, en Bogotá puede terminar doblando el valor de las facturas por ese servicio.



Habría un agravante, pues en este esquema le podrían cortar el servicio de luz a quien se atrase en el pago de este recargo por transporte. Y si a las fábricas y a los comercios se les aumentan los costos, terminarán trasladando este incremento a sus productos. Pero más grave que eso es que sería un nuevo impuesto y como tal ameritaría la presentación de una ley ante el Congreso y una discusión con la ciudadanía.



Se ha presentado como argumento que hay ciudades del mundo con transporte gratuito. Eso es cierto, pero miremos su tamaño en habitantes, Talinn (450.000), Luxemburgo (120.000) y varias que no superan los 25.000.



Vicente Pinilla

