Zipa y otros pioneros

Señor Director:



La muerte es algo natural. Desde el día en que nacimos hacemos un tránsito hacia este último encuentro, pero duele. Como que siente uno que pierde a alguien de la familia cuando se va un ser al que admira, quiere y agradece por lo que hizo en su vida. Por eso sentí mucho la muerte de Efraín el ‘Zipa’ Forero, porque, aparte de sus gestas, uno lo sentía cercano, un ser de las entrañas del pueblo. Fue él uno de los pioneros del ciclismo en Colombia, de quien se hablaba en cada vuelta, pues fue quien se ganó la primera, que él había ayudado a trazar, sin saber que ahí también estaba labrando un camino que terminaría en Europa.

Al ‘Zipa’ y a un puñado de pedalistas que dejaron su sangre y su sudor en las viejas carreteras les debemos el haber sido pioneros, inspiración y ejemplo para muchos. Gracias. Y gracias a quienes hoy nos dan buen nombre en las carreteras del mundo.



Ángel María Aguilar

Dolor de patria

Señor Director:



Dolor de patria, y muy profundo, es lo que se siente hoy en Colombia por la falta de respeto por la vida. La masacre de Landázuri y la matanza de Barranquilla, junto con el macabro tema de los cuerpos “embolsados” fueron protagonistas de las noticias de esta semana.



Produce inmensa tristeza vivir este tipo de realidades en nuestro país. ¿Cómo es posible tener paz en este panorama? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? ¿Es posible tener la esperanza de que autoridades y comunidades combatan esta situación? ¡Espero que sí!



Jorge González

Fortalecer los CAI

Señor Director:



En Bogotá el ciudadano, por lo general, va nervioso ante la inseguridad. Ya se han visto sectores donde no se puede sentar ni a almorzar tranquilos. La Alcaldía, la Policía y la Fiscalía trabajan, no digamos que no, pero parece insuficiente. En esta ciudad tan grande ese policía de la esquina es cosa de antaño. Yo creo que se necesita usar mucha tecnología para contrarrestar el hampa. Que haya un sistema de alarma en cada sector. Y que los CAI, en lugar de dejarlos vandalizar, sean reforzados, y que se instalen más.



Allí debe haber motorizados listos a reaccionar. Que sean pequeñas estaciones antiincendio, a las que el ciudadano pueda acudir no solo por delincuencia, sino en casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Se necesita una gran inversión, que haya más pie de fuerza capacitada, entrenada, conocedora de las normas y de los derechos ciudadanos y humanos. Todo esto cuesta, pero creo que la gente pagaría un impuesto con tal de tener algo más de seguridad. Hay que buscar salidas, porque los buenos somos más. Somos infinitamente más los ciudadanos que trabajamos honestamente.



Lucila González de M.

