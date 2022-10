Luto en las carreteras

Señor Director:



Su editorial ‘Lamentable accidente’ (17-10-2022) se refiere a la tragedia en Nariño, donde perecieron 20 personas. Y al mismo tiempo se informa que estos ha sido una de las semanas de receso escolar y uno de los puentes más trágicos. No puede ser que en este lapso haya habido en nuestro país 101 muertos en accidentes. Un hecho triste y lamentable porque se pierden vidas útiles, productivas y preciosas. Increíble que las autoridades tuvieran que sancionar en dos días a más de 7.000 conductores y 84 hayan ido en estado de embriaguez. La tarea de educación vial es larga y ojalá comience en las aulas. Tal vez se necesite con urgencia esa clase de educación cívica que nos daban hace años. Se tiene que evitar al máximo tanto luto en las vías.



Lucila González de M.

Sobre la reforma agraria

Señor Director:



En EL TIEMPO (16-10-2022), la ministra de Agricultura dice que la reforma agraria ya está en marcha para beneficio de campesinos, indígenas y afrodescendientes, a quienes se completarán 681.000 hectáreas.



Vale recordar que en el Incora las tierras para resguardos indígenas no se cobraron, por su propiedad ancestral. Los títulos comunitarios para afrodescendientes tampoco, pues fueron sustraídos de la Reserva, Ley 2/59. Pero los campesinos sí pagaron la tierra a muy bajo interés. Siempre se hizo una cuidadosa selección para beneficiar a los que sí la trabajaron y se impidió la reventa temprana. Se deben tener en cuenta estos antecedentes para lo actual.



Buena noticia es que hay 100 millones de dólares de la ONU para el programa. Otra fuente son las tierras de la SAE. En el pasado se habló de que para campesinos, así fuera con entrega provisional. Esto no se escuchó. Después, que las tenía el ‘cartel del Golfo’, y ahora no aparecen... Todo esto merece aclararse.



Otra noticia para tener en cuenta es que a la actitud dialogante de los ganaderos se ha sumado igualmente la de los azucareros.



Fidel Vanegas Cantor

Centenario de la BBC de Londres

Señor Director:



Este 18 de octubre se cumplen 100 años de la fundación de la emisora internacional BBC de Londres, que desde 1922 viene transmitiendo sus emisiones no solo a los radioyentes del Reino Unido, sino también a muchos países del orbe. “Estación de Londres de la BBC” era la frase la que escuchábamos en Colombia, identificando especialmente las emisiones en español del Servicio Latinoamericano. Hoy en día, la BBC transmite en inglés, español, francés, etc., a todos los continentes con voces británicas y de otras nacionalidades. Por sus micrófonos pasaron voces colombianas como las de los locutores Jorge Camacho, Atalaya; Juan Clímaco Arbeláez, quien murió ante los micrófonos del Servicio Latinoamericano de la BBC, había trabajado en la HJCK: El mundo en Bogotá y fue director de la Radio Nacional; Bernardo Hoyos Pérez, director de la HJUT, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; además, Jorge Arturo Mora, Guillermo León Ruiz y Guillermo Beltrán.



Saludamos este centenario, con la satisfacción de seguir contando con un medio internacional de difusión radial.



José Portaccio Fontalvo

