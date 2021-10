Curules para las víctimas

Señor Director:



Es muy justo que las víctimas tengan derecho a las dieciséis curules. Fui víctima de las Farc y me tocó ir a buscar nuevos aires en Canadá. Afortunadamente regresé, con la esperanza de un nuevo país.

Entre las víctimas notables que deberían ir al Congreso me permito seleccionar al profesor Fernando Londoño Hoyos, quien sufrió un terrible atentado donde murieron sus escoltas. ¿Cuál sería el procedimiento para que él pueda competir por esa curul? Otras de las víctimas que deberían competir para representar a los colombianos que estuvieron en desgracia son miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que fueron obligados a permanecer en campos de concentración arrebatados de sus derechos más elementales.



Orlando Forero Esguerra

Apoyo a la cultura

Con todas las medidas de bioseguridad, es muy importante –vital, diría yo– que se reabran todos los escenarios de la cultura. Hay motivos poderosos. Uno de ellos, la supervivencia de quienes se han dedicado al arte. Otro, son lugares de esparcimiento, de solaz, de risa o emociones distintas. Eso lo necesita un pueblo que siente los rigores de la pandemia en su salud mental. Bogotá tiene una cultura teatral desde hace años. Qué maravilla que podamos ver, por ejemplo, ‘El coronel no tiene quien le escriba’, entre otras obras. La cultura en estos momentos necesita todo el apoyo.



Lucila González de M.

El derecho a morir dignamente

Despertar con la triste noticia del cambio a última hora de la decisión de una IPS de no llevar a cabo la muerte asistida de una paciente con esclerosis lateral múltiple fue un golpe contundente, y sin anestesia, en la dignidad de una familia y una sociedad.



Ahora esta situación hace que me cuestione que fuera de los dogmas religiosos sigue siendo un grupo de personas quienes deciden si se debe o no vivir, no importa el estado en el que se encuentre un individuo. ¿Dónde queda el derecho a morir dignamente? ¿Está alguien condenado al sufrimiento?



Solo espero que estas preguntas no queden en el limbo. Me gustaría creer en que podemos avanzar como sociedad y seres humanos más empáticos, respetando las decisiones de los demás, tratando de ponernos siempre en sus zapatos.



Carol Garzón Lozano

Reabrir Gorgona

El hacinamiento en todas las prisiones del país y el beneficio de excarcelación a delincuentes menores, aunque reincidentes, deben llevar a considerar la reapertura de la cárcel de Gorgona, donde, con un adecuado manejo, podría convertirse en centro de rehabilitación social. Como tal duró 24 años y solamente tres internos lograron evadirse. Hoy convertida la isla en un paraíso ecológico, proporcionaría material suficiente para enseñar a los presos diferentes labores, artes y oficios con los cuales ganarse la vida honradamente. Aquello será siempre mejor que verlos como hoy, promiscua y ociosamente amontonados sin ocupación ni beneficio y aprendiendo malas mañas.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

