Señor Director:



Escándalos y verdades a medias persiguen constantemente a los gobernantes, y el actual gobierno no ha sido la excepción. Del último caso, el de Laura Sarabia, quedan muchas dudas: ¿cuánto fue el dinero supuestamente hurtado a la ex jefa de Gabinete? ¿Cuál era su origen y cuál su destino? ¿Por qué la supuesta inculpada fue movida en vuelos chárter? ¿Quién ordenó las pruebas de polígrafo? ¿Quién ordenó realizar interceptaciones? ¿El fiscal que las autorizó fue engañado? ¿De dónde salieron los recursos para la campaña que manifestó el exembajador y a dónde fueron a parar? ¿Qué llevó al suicidio del oficial de la Policía adscrito a seguridad de Presidencia?

Muy lamentable que un supuesto hurto haya ido destapando una maraña de hechos, impactando al Gobierno y llevándose consigo la vida de una persona. Se requiere que la verdad salga pronto a flote, que la justicia adelante procesos eficaces sancionando a quienes corresponda y se dé un verdadero reajuste en el Gobierno para lograr el tan anunciado cambio. Los colombianos ya estamos hartos de discursos pendencieros de unos y otros, peleas y posiciones obstinadas. Basta ya.



Gustavo Camelo H.

Eliminar la ‘capucha’

Señor Director:



“Nadie debería estar autorizado a usar capucha fuera de los carnavales”, afirma con toda razón Eduardo Escobar en su última columna en este diario.



Es lamentable que no haya autoridad alguna que tome cartas en el asunto y resuelva definitivamente este grave problema aplicando severos correctivos a quienes cometen toda clase de desmanes amparados en la “protesta estudiantil”, que como argumento de sus exigencias utilizan ladrillos, papas bomba y hieren a mansalva a transeúntes y policías.



No se trata de coartar la libertad de los estudiantes a manifestar sus malestares, sino de prevenir que, como se ha demostrado, se infiltren fuerzas oscuras empeñadas en promover la violencia y generar el caos.



Los verdaderos estudiantes no necesitan tapar sus rostros para hacer sus reclamos y merecen que se les permita estudiar en paz.



Haydée A. Chiapero

Buenas noticias

Señor Director:



EL TIEMPO (13/6/2023) en su editorial habla sobre señales positivas de la economía colombiana, en medio de la crisis política vivida. Entidades como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) mejoraron sus predicciones sobre Colombia, estimando que el PIB este año podría crecer entre el 1,5 y el 1,7 %. Del mismo modo, el dólar viene en caída sostenida. Y el desempleo ha bajado de 21 % en 2020 a 11 % en 2022 y a 10,13 % en 2023.



Por esto, de las reformas que se adelantan, aunque todas son importantes, se debe priorizar la laboral, para generar puestos de trabajo y bajar la informalidad.



Fidel Vanegas Cantor

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.