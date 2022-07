Primero atacar la corrupción

Señor Director:



Pomposa la noticia el pasado domingo del nuevo director de la Dian.



Trabajamos y pagamos impuestos. Producimos y pagamos impuestos. Vendemos y pagamos impuestos. Heredamos y pagamos impuestos. Donamos y pagamos impuestos.

El tema no es pagar más impuestos, sino que no se sigan robando a Colombia por todos los lados.



Ni siquiera “reducir la corrupción a las justas proporciones” como lo propuso el expresidente Turbay Ayala.



Definitivamente somos un país fallido hace muchísimos años con el tema de la corrupción en todas partes. Expertos aseguran que este flagelo en Colombia alcanza los 80 o 90 billones de pesos.



¿Dónde y cómo se esconde tanta plata?



No es muy difícil ver en la vergüenza de país que estamos. Podemos recopilar y empastar varios tomos con las noticias de todos los días del año con el tema de la corrupción en Colombia.



Hernando Flórez Caicedo

Apropiarse de las playas

Señor Director:



Siento desconcierto e impotencia ante el descuido tan lamentable en que se mantiene la gigantesca playa que va desde el hotel Las Américas hasta la Boquilla, en Cartagena. Duele ver cómo, sin supervisión de ninguna autoridad, los turistas que alquilan carpas, comen y beben a su gusto, usan aparatos de sonido a todo volumen, cuando se van dejan toda clase de basura, botellas, pitillos, entre otros, ante la mirada indiferente de los nativos, quienes, prácticamente, son los dueños de la playa. Ya no están las canecas azules que servían para depositar plásticos, y muchos de esos residuos van a para al mar. Además, por esa playa circulan automóviles, motos buses y camiones sin ningún control. Bueno sería que la Corporación de Turismo organizara ese triste espectáculo que habla muy mal de los colombianos y de la ciudad.



Hernán Chaparro Plazas

Integrar a los padres en la educación

Señor Director:



El tema de la deserción, desde mi punto de vista como docente, es multifactorial; entre muchos otros factores, tiene que ver con la necesidad de formar a la familia sobre la importancia de la educación y del aprendizaje como factor de desarrollo social. De igual manera, que entiendan que si ellos se conectan con la escuela, sus hijos se van a relacionar de una manera más asertiva y entusiasta.



Para que esto se pueda dar, es importante un trabajo intersectorial, que desde las entidades territoriales se trabaje mancomunadamente de tal forma que se pueda abordar la problemática familiar, lo psicosocial, lo emocional, las falencias económicas y laborales. En este último ítem es importante que los empresarios les permitan a los padres de familia ser parte de la actividad escolar de sus hijos e ir a las escuelas de padres, en las cuales se abordan aspectos importantes para la prevención de la deserción, la repitencia y el desánimo por la escuela. Todo lo anterior, sin desconocer que la escuela debe entender que los niños del siglo XXI no son los niños del siglo en el cual nosotros nos educamos y que por lo tanto se requieren otros modelos y estrategias.



Henry Sarabia Angarita

Facatativá

