Sobre la crisis carcelaria se viene hablando desde hace mucho tiempo, y casi nada cambia. Las personas privadas de la libertad viven en hacinamiento, en su gran mayoría. Y como todo en la vida, hay privilegiados, que dominan, mandan, hacen fiestas, mejoran sus instalaciones. Así como los que siguen delinquiendo desde las prisiones, mediante la corrupción y la extorsión.

Pero también se ha insistido en que el Inpec se debe transformar. En ese ambiente muchos guardianes han pagado con sus vidas seguramente el tratar de cumplir bien su deber.



La emergencia carcelaria, en buena hora dictada por el Gobierno, tiene que servir para revisar muchas cosas de fondo, como dice su editorial. Porque, como se ha dicho, allí hay una bomba de tiempo que no nos puede explotar, como le ha ocurrido, por desgracia, a Ecuador. Hay que prevenir. Y hay que construir prisiones modernas, más humanas y seguras, sin más dilaciones.



Ángel María Aguilar

Los niños no se tocan

No puede ser que existan personas que quieran destruir, asesinar la vida de un niño inocente como es el caso de Dilan Santiago Castro, de solo dos años, quien fue hallado muerto en una vereda cerca de Usme, el pasado 6 de febrero. Es muy doloroso, igualmente, el caso de la mujer que abusaba sexualmente de su bebé y grababa estas atrocidades para comercializarlas en las redes oscuras.



¿Cómo es posible que haya seres sin alma que abusan de menores de edad? Es irracional que se aprovechen de un menor, una personita indefensa, inocente, y hasta ciertas edades sin uso de conciencia.



Que el caso de Dilan Santiago no quede impune y se haga justicia contra quien le quitó la vida y los sueños a este pequeño. Entendamos de una vez por todas que los niños no se tocan, tenemos que respetarlos y educarlos para que tengan un mejor futuro y construir una mejor sociedad.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Una señal que cambiará tu vida

Es preocupante ver cómo aumentan los maltratos y feminicidios en el país. Pero un video viralizado en redes dio luces de esperanza: una auxiliar de policía salvó a una menor de edad de ser agredida por su pareja sentimental, gracias a una señal de alerta que hizo la menor: abrió y cerró el puño.



La bachiller se percató y le avisó a su compañero de turno para que fueran detrás de ellos y así la pudieran ayudar. La menor afirma que este hombre ya antes la había golpeado. Debido a los abusos que se presentan diariamente, las mujeres debemos ser valientes y denunciar a los agresores.



No podemos seguir viviendo con miedo de que algo nos pueda pasar. No debemos permitir que la violencia quede en la impunidad.



Luna Valentina Oliveros Páez

