Momentos de unidad familiar y de paz

Comenzaron las celebraciones de la Navidad con el rezo de la Novena, en la que recordamos esa hermosa Natividad del Niño Jesús, y los felices y también difíciles momentos de José y María para llegar a Belén, donde nacerá el redentor de la humanidad. Estos momentos deben ser de unidad familiar y comunitaria, rezar cada día con amor y sana celebración. Por nuestros niños, debemos evitar el uso inadecuado de la pólvora y el consumo de sustancias prohibidas y licores que, en muchos casos, personas deshonestas los adulteran, causando ceguera o, lamentablemente, la muerte. No a la pólvora, sí a la vida.

Nuestros niños, nuestras mascotas y la naturaleza merecen respeto, cuidado y protección para darnos calidad de vida y alegría: los niños con sus risas y ternura, las mascotas con sus muestras de amor y compañía, y la naturaleza con su belleza, con los cantos de las aves, el color de las flores, el correr de las aguas cristalinas y la hermosura de los cielos azules, con un sol radiante y sin contaminación. Todos por una Navidad y Año Nuevo con paz, sosiego, amor y prosperidad.



Jorge Trujillo Mejía

Lo que será el Corredor Verde

A quienes no habían dimensionado ni imaginado lo que sería el proyecto de la carrera 7.ª verde, lo debieron haber vivido el jueves pasado con la ciclovía nocturna, cuando desde las 3:30 p. m. se congestionaron todas las vías aledañas a la 7.ª por el desplazamiento de carros y buses, por donde NO hay cupo para todos.



Si esto sucede en un solo día y por apenas 6 horas, cómo será la situación diaria. Gracias, señora alcaldesa, por hacernos caer en cuenta de que ese proyecto será un rotundo fracaso.



Esteban Cortez

El tren de la tierrita

Felicitaciones Boyacá por su tren turístico. Me uno al comentario del señor Piñeres en el ‘Foro del lector’ (EL TIEMPO 12/12/2023) en el sentido de que “el Gobierno debería jugársela por este medio de transporte limpio, bello y útil” como lo es el tren, que gobiernos débiles permitieron que se acabara. Para no ir muy lejos, el presidente Petro lanzó la idea de construir un tren de alta velocidad entre Barranquilla y Buenaventura, y más se demoró en anunciarlo cuando le llovieron rayos y centellas, pero ello puede ser posible si se da en concesión, como lo hizo Panamá con su canal, que después de cien años lo está explotando. Si vamos al caso de Bogotá, también se extinguieron el tranvía y el bus trolley.



Alberto Merchán Acosta

Que liberen a los secuestrados

La guerrilla del Eln anunció que dejará de secuestrar, aunque ellos no reconocen que es secuestro, un delito que viola el Derecho Internacional Humanitario, sino retenciones. Es buena noticia, pero, como lo pide la sociedad, deben dejar libres a los que tienen secuestrados. Y sin que medie el infame pago de rescate. Si no, están engañando. Y el Gobierno no puede aceptarles esa estratagema, pues están jugando sucio y con las vidas de muchas personas.



Pedro Samuel Hernández

