El caos vehicular de Bogotá es cada día más grave. La Administración acaba de lanzar el proyecto de un corredor verde para la carrera séptima. El corredor bloquearía el tránsito de vehículos entre las calles 26 y la 92, salvo para aquellos que requieran entrar a los edificios.

Una ciudad donde la improvisación supera la planeación no puede darse el lujo de limitar los pocos corredores viales que tiene para implementar proyectos que, lejos de dar solución, van a generar un trancón fenomenal en las zonas aledañas. Desde hace años, quienes vivimos en Bogotá esperamos que cada nueva administración resuelva el problema de la escasez de vías. Lo del corredor verde de la carrera séptima es un proyecto más, uno de tantos que han propuesto los últimos burgomaestres de la ciudad. Ninguno, después de haberle invertido millones, ha prosperado, justamente por no ser consecuentes con las necesidades del tráfico capitalino. Tememos mucho que con el corredor propuesto pasará lo mismo, porque está lejos de aportar soluciones.



Bogotá nunca ha tenido un plan de desarrollo acorde con sus requerimientos; por ello, sin un norte definido, cada alcalde llega a “rediseñar” la ciudad con la que él sueña. Lo que requieran la ciudad y sus habitantes no importa.



Mario Patino Morris

Entre ladrones y covid-19

Ya vienen las novenas de Navidad. Y vienen las aglomeraciones de las compras y las fiestas decembrinas, luego de los pagos de las primas. Desde luego, hay que tener los máximos cuidados, pues los ladrones están al acecho en todas partes. En la calle, en el transporte. No llevar mucho dinero en efectivo, no dejar el carro solo en la calle, cuidarse de los malvados que usan escopolamina. La verdad, da miedo aunque hay medidas especiales de la policía. En estos días, un niño que aún no cumple los cinco años despedía a su padre con una bendición, cuando este salía al trabajo. Me pareció un acto tan bello como significativo. Es que al salir, hoy se necesita de asistencia divina ante tantos peligros. Así que toca cuidarnos. Y al hablar de ello, ¿cómo está la situación del covid entre nosotros? ¿Es necesario el uso de tapabocas en reuniones sociales, en centros comerciales? ¿Qué medidas se deben tomar estos días? Es necesario que las autoridades den claridad.



Lucila González de M.

Un clamor de paz

Es conmovedora la escena que muestra la foto publicada en EL TIEMPO (13-12-2022), donde en la plaza de Al-Habat, Alepo (Siria), en medio de las ruinas de la guerra se instalaba un árbol de Navidad. Es una muestra de fe y de esperanza; es un clamor de paz, es un poema a la vida, que ojalá los que la exterminan entendieran e hicieran un alto en la guerra.



Carmen Rosa Novoa

