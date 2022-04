El mensaje de la Iglesia

Señor Director:



La Iglesia de Roma, en cabeza del papa Francisco, ha pedido en estos días por la paz del mundo y, claro, se refirió específicamente a Ucrania, donde Rusia está ocasionando uno de los peores dramas humanitarios de los últimos tiempos.

El pontífice también se refirió a otros conflictos y habló de América Latina, con problemas sociales, de guerras y de narcotráfico. La Iglesia es orientadora y convoca a millones de fieles. Ojalá el mundo, en especial Vladimir Putin, escuche las palabras del Papa. No puede ser que a estas alturas nos sigamos matando entre hermanos por ambiciones de poder, por dominios geográficos, por odios, por política. El paso del hombre por la Tierra es efímero y hacer el mal, más cuando se tiene poder, solo deja dolor y tragedia y por eso será recordado en la historia.



La Iglesia en Colombia también pidió reconciliación, que las campañas políticas se hagan con respeto. Yo creo que mucho de lo que se vive también es problema de odios. Es hora de pensar en estas reflexiones.



Carmen Rosa Novoa

Prendas antibalas colombianas en Ucrania

Señor Director:



Colombia, presente en Ucrania en la guerra declarada por Rusia, no solo con personal voluntario en diferentes campos, como cocineros, médicos, enfermeras, periodistas, estudiantes, residentes y diferentes profesionales en diferentes ramas. Lo que muchos ignoran es que hay un sastre bogotano que ha aportado prendas fundamentales para proteger de la muerte a población civil, militar y policial. Él es Miguel Caballero, quien creó en 1992 chalecos antibalas livianos, pero a la vez estéticos. De ahí su mote como el Giorgio Armani de las balas. Disminuyó el peso de estos chalecos, pero al tiempo les dio un toque de elegancia. Presidentes del mundo como Barack Obama han lucido sus trajes blindados. También confecciona camisas, calzoncillos, chaquetas, y diferentes piezas de vestuario a prueba de armas blancas y de fuego. Ucrania ha sido favorecida con donaciones y ventas de las prendas de Caballero, en esta guerra que por ahora no tiene fin. Reconocimiento total a este compatriota y su equipo, quienes son orgullo colombiano ante el mundo.



Helena Manrique Romero

Freddy Rincón, en ‘Encanto’

Señor Director:



Freddy Rincón fue uno de los más grandes protagonistas que brillaron en la hazaña colombiana en el Mundial de Italia 1990, al lado de Andrés Escobar, el ‘Pibe’ Valderrama, Iván Rene Valenciano, Leonel Álvarez, Arnoldo Iguarán, Wílmer Cabrera, entre otros.



Rincón es una leyenda que hizo eco en los estadios del mundo, llevó el nombre de una raza con ganas de triunfo, hizo vibrar a todo un país con sus fantásticas jugadas y que con su talento abrió puertas a las generaciones recientes, que hoy están en los equipos de más prestigio mundial.



Gracias al fútbol y a Freddy Rincón, el Coloso de Buenaventura, fue un motivo de satisfacción para un país, a tal punto que los premios Óscar en su reciente edición premiaron a Encanto, y es allí en donde la Colombia animada enaltece el talento del glorioso jugador y la riqueza mágica de nuestra tierra.



Luis Herrera U.

Gacheta, Cundinamarca

