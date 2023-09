Colombia, el eterno bucle

Señor Director:



Con respecto a la incursión armada de un grupo del Ejército que se hacen pasar como guerrilleros en Tierralta, Córdoba, es imposible no recordar aquellos “aparentes” viejos tiempos del paramilitarismo, cuando estos grupos vivían en un concubinato con las fuerzas del país y las poblaciones vulnerables no sabían a quién acudir para buscar protección y justicia.

Esto no puede volverse paisaje otra vez, no se pueden normalizar estas prácticas más que cuestionables. Es momento de que el Gobierno tome el toro por los cuernos e investigue y cambie las prácticas oscuras que permanecen en algunos batallones del país. Ya suficiente tenemos con los diversos grupos ilegales como para estar durmiendo con el enemigo.



Angie Julieth Cicua Caballero

La alerta ambiental

Señor Director:



Así como se argumenta en el editorial (13/9/2023) que las catástrofes de Marruecos y Libia deben movilizar al mundo, los maestros y la comunidad educativa debemos movilizarnos de tal manera que lo ambiental se aborde inter y multidisciplinariamente, con el fin de que los alumnos, desde diferentes enfoques académicos, logren comprender la gravedad del asunto.



Las imágenes, los reportes y, en general, el material con que se cuenta, sumado a las más de diez mil muertes, llevan a centrar el interés de la escuela en el tema ambiental. Se daría un aprendizaje para la vida más significativo, aunado también con el hecho de que el país ocupa un deshonroso puesto en lo que tiene que ver con el asesinato de protectores del medio ambiente.



Ojalá los grandes grupos empresariales y los políticos entiendan que de nada servirá el lucro económico si terminamos de destruir nuestra casa común. Cooperemos entre todos para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de los recursos y la belleza que nos concede la naturaleza.



Profesor Henry Sarabia

¿Otro día sin carro?

Señor Director:



Decretar en Bogotá otro día sin carro, porque sí, es un atropello más a los propietarios de vehículos particulares dentro de la guerra desatada por las últimas alcaldías y la Secretaría de “Inmovilidad”. Más aún sabiendo que dicha medida no tiene grandes efectos en la contaminación ambiental, pues si fuera esa la razón, deberían poder circular los vehículos híbridos y eléctricos.



Se podría concluir, entonces, que su propósito es simple y llanamente el deseo de hacerle la vida difícil al ciudadano que cometió el “grave delito” de comprar un carro, incluso a costa de la economía de la ciudad que se ve seriamente afectada ese día. ¿Acaso no es suficiente con que 11 o 12 días del mes el vehículo deba permanecer guardado?



Yosef Roitman

