El país a través de las letras

Señor Director:



En medio de noticias de guerra, de corrupción, de muertes, de discusiones políticas, a veces surgen unas que devuelven la esperanza. Que Colombia es protagonista con importante presencia en las ferias editoriales más importantes del mundo es una de ellas. Siente uno que no todo está perdido, que el país de la literatura y el arte que trabaja, más bien discretamente, es muy valioso, que hace país, que nos muestra y representa ante el mundo. Son nuestros escritores, nuestra industria editorial, nuestros artistas, es la cultura en todo caso, nada menos que hablando en varios países, mostrando realmente lo que somos, no ese país negativo. Y no es esconder, es ser realistas. Son, en todo caso, las verdaderas relaciones internacionales a través de las letras.



Carmen Rosa Novoa

¿Por qué el alza de los pasajes?

Señor Director:



En el receso escolar, de más de una semana, la mayoría de empresas de transporte intermunicipal e interdepartamental se dedicaron a cobrar tarifas altísimas. Este cobro de pasajes, con injustos recargos, ocurre por pura falta de autoridad en las diferentes terminales de transporte.



Esta situación se presenta también en la temporada de diciembre y parte de enero, así como en Semana Santa, en las vacaciones estudiantiles de mitad de año y en los numerosos puentes festivos. ¿Cuáles son las razones para que en las empresas de transporte recarguen las tarifas durante esas fechas? Es una situación que afecta las finanzas económicas de muchas familias...



Jorge Giraldo Acevedo

No es lo que piensa el pueblo

Señor Director:



Muy peligrosa la posición en que está quedando Colombia frente al mundo por el manejo que el presidente Petro y su equipo de gobierno le están dando a la situación desatada en Oriente Medio tras el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.



A diferencia de la inmensa mayoría de países, que ha condenado este brutal ataque, el Presidente de Colombia ha emitido una serie de comunicados desatinados que ubican a Colombia del lado de países que, como Irán y Rusia, defienden y alientan el terrorismo, al tiempo que nos alejan de la tradicional política de respeto al derecho internacional que hasta ahora nos caracteriza.



Ojalá la comunidad internacional comprenda que, así como Hamás no representa ni actúa en nombre de Palestina, los mensajes del presidente Petro y su equipo reflejan su opinión personal frente al conflicto palestino-israelí, pero en ningún caso representan el sentir ni el pensar de una amplia mayoría de colombianos.



Juanita Casas Carvajal

Bogotá

Con la Selección

Señor Director:



Se dice que el fútbol une. Pero hay desencuentros ante la alineación, la ciudad de entrenamiento, la sede, el sistema, los cambios. Ojalá todo sea para mejorar. Yo creo que debemos enviarles siempre el mejor ánimo nuestros jugadores, que jueguen con orgullo y coraje, sabiendo que el país unido está con ellos. Ojalá nos den una alegría contra Ecuador, que no es fácil. Lo necesitamos.



Pedro Samuel Hernández

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.