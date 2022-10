Colombia sería una voz en el desierto

Señor Director:



Aunque he sido un defensor del medio ambiente, no logro entender la propuesta del actual gobierno con respecto a nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Sin duda, el consumo de los derivados del petróleo constituye una de las principales amenazas para el medio ambiente, pero parece improbable que la propuesta del presidente Petro con relación a los hidrocarburos tenga impacto a nivel mundial.

La sociedad actual tiene sólidas bases en el petróleo y sus derivados: el transporte en general, la industria petroquímica y los plásticos, un porcentaje de la generación de energía eléctrica, la motorización de varios tipos de equipos manuales, son sólo algunos aspectos de los cuales difícilmente podrá prescindir la civilización en el corto plazo. La legislación y la industria de varios países del primer mundo hacen esfuerzos para alejarse de los hidrocarburos, pero, en la práctica, la sustitución del petróleo parece lejana.



Si la intención de sustituir los hidrocarburos en la economía mundial no es un propósito conjunto y real de todo el planeta, las metas propuestas serán inalcanzables y Colombia no puede convertirse en la voz del que grita en el desierto.



El subsidio a los combustibles

El déficit del Fondo de Estabilización de Precios, ha venido siendo un asunto que históricamente se sostiene generando un gran hueco fiscal, en beneficio finalmente de unos pocos, tal vez dejando de lado destinar efectivamente este recurso para atender aspectos más sentidos de las poblaciones más vulnerables, en estado de pobreza y pobreza extrema. A unos les afecta directamente el bolsillo, a otros encarecerá los procesos de producción y a todos nos puede incrementar el costo de los productos básicos. Lo más justo es ir disminuyendo progresivamente el subsidio a los combustibles e ir haciendo los respectivos incrementos. Finalmente, en este momento todos ponemos para beneficio de todos, además de prepararnos para las situaciones económicas que mundialmente se darán en el 2023.



Los desbordó la tecnología

La tecnología nos está dificultando la normalidad de la vida, o nos quedó grande su uso. Eso parece ser lo que pasa con diferentes instituciones del Estado.



Recientemente el tema de los impuestos de predial y vehicular en la ciudad de Bogotá, y ahora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Habilitaron una página para solicitar las citas presenciales que dice: SEÑOR USARIO, las citas para la atención presencial en las oficinas de pasaportes en Bogotá se habilitan diariamente a partir de las 5.00 pm (hora colombiana). Puede uno durar horas intentando entrar a la página y cuando lo logra siempre sale un aviso “No hay citas disponibles”.



Es una falta de respeto con los ciudadanos que solicitamos un servicio, que no es gratis, pero que el Ministerio no ha logrado solucionar este problema.



