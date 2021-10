Inversión en las escuelas

Señor Director:



Hay noticias que lo llenan a uno de rabia y dolor: me refiero al informe de la Contraloría mediante el cual se pide “ejecutar mejor los 627.000 millones destinados a la vuelta a las aulas”.

Es una vergüenza que a estas alturas del año la entidad de control aún tenga que estar llamando la atención por la ejecución de los recursos, incluso, de los girados en el 2020, motivo por el cual muchas instituciones continúan sin lograr alternancia o presencialidad, precisamente porque no se han adecuado las escuelas. Que se hable que hay entidades territoriales con ejecuciones por debajo del 20 por ciento debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia que se le da a la escuela en nuestro país. Es vergonzoso cuando los niños piden a gritos presencialidad con bioseguridad. Ojalá que dichos recursos no se pierdan, como viene sucediendo con los del PAE, o que se vayan a invertir demasiado tarde.



Profesor Henry Sarabia Angarita, Facatativá

Reconocimiento al personal médico

Señor Director:



No debemos cansarnos de darles gracias a los médicos por su trabajo en medio de esta pandemia. Ellos escogieron una bella profesión, humana, sensible, admirable, como es la de salvar vidas o hacerlas más llevaderas ante una enfermedad.



Ellos son la última esperanza de cada uno de nosotros. Pero ante un virus tan agresivo y que mata a millones, se han expuesto más que nadie, se han contagiado y muchos han fallecido. También su salud mental flaquea ante tanta tragedia, porque son humanos. Al personal médico y a sus familias, porque hay que pensar en ellas también, el mundo les debe un reconocimiento. Aquí en nuestro país ojalá, al menos, tengan un trato laboral digno.



Carmen Rosa Novoa

Alquiler de vientres por negocio

Señor Director:



EL TIEMPO del ‘Día de la raza’ nos trajo una noticia vergonzosa: las colombianas son las más buscadas en el mundo para alquilar su vientre. La noticia parece sustentarse en la motivación económica. En Colombia, el alquiler del vientre cuesta más o menos 65.000 dólares, en tanto que en Estados Unidos se dobla el precio.



No es suficiente con la humillación y explotación sexual que sufren nuestras mujeres a nivel nacional e internacional para sumarle este despropósito. Hay una sentencia (T-968/2009) que lo permite para superar la infertilidad en las parejas, pero no para montar un oprobioso negocio, en el cual, además, seguramente las aportantes del vientre solo reciben chichiguas. ¿Dónde están el Bienestar Familiar y la Cancillería?



Fidel Vanegas Cantor

