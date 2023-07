La seguridad, una ilusión

Señor Director:



Ahora, ante la ausencia de política clara y oportuna de seguridad para todos los ciudadanos en Colombia, han decidido llamarla “imprudencia”, de quienes son víctimas de los delincuentes. ¿Tocará cada día reflexionar en la “imprudencia” que se inicia y lo que pueda suceder?

‘Cosquilleo’ en el servicio público, ser atracado, violentado e incluso asesinado en cualquier lugar que uno se desplace, ya no solo en las zonas aisladas del territorio nacional, ni en las mal llamadas zonas peligrosas o bajo control de los grupos ilegales, pues en las calles de las ciudades el ciudadano puede ser asaltado en plena vía pública así sea que vaya en su vehículo, en un taxi o, sencillamente, caminando por la calle. Y si va al banco o un cajero automático, puede ser víctima del fleteo. Y aquel que llega en su vehículo a su hogar también es víctima de asalto y robo. Y quien sea líder en su comunidad será amenazado y hasta asesinado. Hoy, la seguridad en Colombia es una ilusión.



Gustavo A. Camelo H.

Campeones del trancón

Señor Director:



Bogotá es la ciudad con el peor tráfico a nivel mundial. No podemos ocultar el “aporte” de ninguna de las diferentes entidades oficiales a este desastroso resultado, si en realidad queremos que el grave problema se solucione en el futuro. La Administración Distrital eliminó del POT la crucial ALO Norte y se dedicó febrilmente a sembrar árboles en Suba, posiblemente en el trazado de dicha avenida. La intocable reserva Thomas van der Hammen ha sido el verdadero tapón para el desarrollo vial del norte de la ciudad. La morosa Corporación Autónoma Regional (CAR), que se gastó 5 años para autorizar la prolongación de la avenida Boyacá. La falta de visión de la alcaldesa, que confesó (EL TIEMPO, 19-4-2023) que solo gestionó con la CAR permisos para construir 4 vías, algunas secundarias, mientras que su antecesor gestionó 14, que sin duda eran las indispensables. El Concejo de Bogotá, cuyo papel de control ha sido lamentable.



Gustavo Hernández Boada

‘Una batalla elemental’

Señor Director:



Oportuno el abordaje del asunto del comercio de los elementos estratégicos del grupo de las tierras raras. Además de los mencionados en el editorial (15-7-2023), en Colombia el coltán, el tantalio, el niobio y otros minerales como el uranio son cruciales para la seguridad y la defensa del Estado. Sin embargo, es preocupante que la explotación de estos recursos en reservas indígenas del Parque Nacional Puinawa, en Guainía y en la Amazonia, se encuentre bajo el control del cartel de Sinaloa en asociación con el Eln y disidentes de las Farc.



La situación se agrava debido a que los grupos criminales transportan las rocas trituradas a través de los ríos Inírida y Orinoco, y las venden en Bogotá y en Caracas a empresas que las comercian “legalmente” en los mercados internacionales. Estas rocas tienen como destino final los departamentos de defensa de varios países y multinacionales de computadores y celulares. La circunstancia se complica aún más por la oportunidad que les ofrece la llamada ‘paz total’ a Eln y Farc para consolidar su “influencia sociopolítica y cultural” sobre más de la mitad del país.



Carlos H. Quintero B.

