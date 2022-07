Impuesto a pensiones

Señor Director:



Se insiste en gravar las pensiones de $ 10’000.000 de pesos mensuales.



A estas se les descuenta 12 % para salud, y no el 4 % que se descuenta por salarios. Además, se exige un aporte de 1 % a un fondo de solidaridad.

Quienes tienen una pensión de 10 millones deben pagar por salud prepagada, que después de los 70 años sube astronómicamente a $ 1,700.000 mensuales. Si el pensionado está casado, debe pagar $ 3’400.000 y se le descuentan, como ya se dijo, $1,200.000 por el POS.



Si a esos dos rubros se les suman los recobros por citas médicas y los medicamentos, debe pagar más de la mitad de su mesada por salud.



Un impuesto adicional sería totalmente inequitativo.



Para igualar las condiciones se necesitaría gravar solamente las megapensiones de más de $ 15’000.000 o, si se insiste en gravar las de $10.000.000, tendría que ser bajo las siguientes condiciones: eliminar el pago del 1 % al fondo de solidaridad, bajar el aporte a salud al 4 % y permitir deducir la totalidad de los pagos a salud prepagada.



Pedro Pastor Polo Verano

Lista de pendientes

Señor Director:



La iniciación de un nuevo gobierno nos permite soñar con la finalización de ciertos hechos, entre ellos los llamados elefantes blancos, que se pueden interpretar como una invitación a seguir delinquiendo, ya que no se toman cartas en el asunto. De no hacerlo, tendríamos obras inconclusas por años. Otra situación tiene que ver con la medición de los resultados de los entes de control, especialmente con la Contraloría, en donde deberían comprometerse con la recuperación mínima de los dineros robados y, con el tiempo, estos puedan incluirse de nuevo en el presupuesto nacional. Mi pretensión es invitar a los ciudadanos a presentar otros ejemplos sobre lo público que pueden ser objeto de revisión.



Gabriel Remolina Ordóñez

Resocialización

Señor Director:



Ahora que tenemos nuevo Gobierno, que busca el bienestar social, es recomendable hacer proyectos de resocialización.



Existe en el país un buen número de personas que creen que no saben hacer nada y por tanto se ven impedidas a buscar trabajo y como tal esperar las ayudas del Gobierno. Mediante una capacitación, estos ciudadanos pueden ser útiles trabajando en parques, arreglos de la ciudad, casas de mayores, entre otros, con un sueldo a cambio de auxilios. De igual manera hay un alto número de personas privadas de la libertad, quienes no tienen ninguna ocupación mientras pagan sus penas. Es por ello que sería aconsejable seguir el ejemplo de Acacías, Meta, donde tienen 13 proyectos productivos en colonias agrícolas para los internos. Esto daría una vida digna a dichas personas.



Julio César Patiño Díaz

