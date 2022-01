Señor Director:



En esta ciudad, con tantos problemas de seguridad, con un cuarto pico del covid -llámese ómicron, o nombre distinto- y, sobre todo, con un transporte público tan deficiente, en muchos casos peligroso, en el que muchos no pagan, es equivocado que a los dueños de un vehículo, pagado con esfuerzos grandes la mayoría, y miles que viven de él, se les impida el disfrute.

Hay muchas obras y hay trancones, eso es verdad, pero se deben buscar otras soluciones. Tapar los huecos, para que fluya el tránsito, no permitir los mal parqueados ni los descargues en horas pico, que haya un sistema eficiente para retirar a los varadas y solución rápida por choques simples; que los semáforos estén bien sincronizados. Urge mucha autoridad, no para multar sino para descongestionar. Pico y placa todo el día es exagerado, porque los impuestos no tienen pico y placa.



Y por favor, todos los esfuerzos contra la inseguridad que azota las ciudades. Ya no puede uno caminar tranquilo. Miles de celulares se roban todos los días.



Ángel María Aguilar

Elecciones y fútbol

Señor Director:



El 13 de marzo 2022 de Colombia elegirá nuevo Congreso; en mayo, nuevo presidente, con posibilidad de una segunda vuelta en junio. Todos quieren ser presidentes, pero hay uno que ya se siente trepado en el poder. Si hay algo que divida al país es la política, pero también, si hay algo que lo una es el Mundial de Fútbol de Catar.



A propósito del próximo encuentro en Barranquilla, Colombia-Perú, el alcalde aprueba el aforo completo en el estadio con la cantidad de contagios por covid ya no de 19, sino de 22. Así estén vacunados y con tapabocas, es un exabrupto después del incremento de enfermos negacionistas ante la vacuna en el último mes. Elecciones y fútbol, lo que nos espera. Todos obviamente vamos por Colombia rumbo a Catar, pero... para elecciones no hay por quién para presidente, y menos por quiénes para Congreso.



Helena Manrique Romero

Robo de láminas de puentes

Señor Director:



EL TIEMPO de 14-1-2022 nos muestra la manera como quedó el puente de carrera 30 con calle 6.ª, después de despojarlo de sus láminas de acero. Es vergonzante que se sepa esto en el mundo... Para poder proponer soluciones se deben buscar las causas. Dicen que lo hacen habitantes de la calle. Hay quienes se aprovechan de su hambre y necesidad: traficantes ladrones, que son más culpables. Se habla de 780 láminas de acero robadas. Además de miles de señales verticales de circulación y muchos bienes públicos que son saqueados o destruidos.



Don Michael Pérez, de Reciclo Social, nos cuenta cómo rechazan ofertas de chatarra hurtada. Aquí ya vamos en vías de la solución, pues se debe impedir el mercado de lo robado. Pero, hablando de reciclaje, hemos propuesto que a muchos de los jóvenes que están sin empleo se los debe capacitar en estos temas, con lo cual ayudamos a defender el medioambiente: bajamos la colmatación de los rellenos y el calentamiento global. Y lo más importante: estos jóvenes se van a sentir útiles asegurando ingresos, para beneficio de todos.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

