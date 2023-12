La apuesta por La Guajira

Señor Director:



EL TIEMPO (14/12/2023) nos trae un gran acierto de la convergencia del Estado con el sector privado, en favor de uno de nuestros queridos departamentos que presenta grandes necesidades. Se llama Misión La Guajira y está liderado por Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval. Comienza en los municipios de Manaure y Uribia para beneficio de 3.600 familias de la comunidad Kai Kashi del pueblo wayú.

Frentes de acción: primero, seguridad alimentaria, con huertas multipropósito, cría de ovejas y cabras. Segundo, soluciones energéticas y de abastecimiento de agua, con paneles solares por unidad productiva. Tercero, proyectos productivos e intervención social. La inversión inicial es de 10.000 millones de pesos, pero se cree que alcanzará los 100.000 millones.



Creemos que este es un gran acierto gubernamental y empresarial, que va a propagar su ejemplo por todo nuestro territorio.



Fidel Vanegas Cantor

Cuidarnos entre todos

La inseguridad es un azote. Ya hoy muchos hampones atacan primero a sus víctimas, muchas veces con armas contundentes, para someterlas y robarlas. Sería bueno que en estas fechas se incrementaran las requisas, porque de igual forma aumentan los atracos. Algunas personas se molestan, pero se trata de la seguridad de todos. Que en los sitios menos pensados las haya, a transeúntes y vehículos; que haya más presencia policial, que se usen las cámaras y que la justicia ayude, pues ya hemos visto que quedan libres bandas completas, por “vencimiento de términos”.



El ciudadano debe sentir que lo cuidan, que no está solo en las calles. Y, desde luego, debemos cuidarnos tomando las debidas precauciones. Y denunciar. La misión debe ser cuidarnos entre todos.



Pedro Samuel Hernández

La gestión de Claudia López

Siempre se ha sostenido que las cosas buenas duran muy poco y eso mismo parece haber pasado con nuestra actual alcaldesa de la capital, doña Claudia López, quien a través de su mandato mostró una gran vocación de servicio, erigiéndose como la mejor alcaldesa de los últimos años. Su honorabilidad, el conocimiento de la ciudad y sus necesidades, el emprendimiento de muchas obras civiles que están transformando positivamente la urbe y ese arrojo objetivo para enfrentar a sus contradictores, desde ya la disparan como una muy posible candidata a la presidencia.



Por ahora, dejando de lado sectarismos anacrónicos, es justo y merecido aplaudir todo lo que ha hecho por la ciudad y sus moradores.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

