El futuro de las basuras

Señor Director:



‘Bucaramanga se quedó sin dónde llevar su basura’. Así titula EL TIEMPO del 15/8/2021 el resumen de la angustiosa situación sanitaria que sufrirá la capital santandereana a partir de esa fecha.

En Bogotá, la disposición de desechos sólidos se viene haciendo desde hace varios años en el relleno sanitario Doña Juana, tiempo durante el cual las administraciones distritales han ignorado la amenaza que significa el relleno mismo y su futuro. ¿Qué va a hacer Bogotá cuando termine la vida útil de Doña Juana? ¿O cuando una orden judicial ordene cerrar intempestivamente el botadero? No se pretenderá llevar las basuras a una localidad vecina, ninguna va a aceptar ahogarse entre los miles de toneladas de desperdicios que a diario dispone Bogotá.



La Alcaldía Distrital está en mora de establecer un plan serio y estructurado para el manejo y tratamiento de basuras. Es indispensable adoptar técnicas modernas, pensar en soluciones diferentes a los rellenos sanitarios, que, por cierto, contribuyen al calentamiento global por la emisión de metano y CO2. Por lo anterior, desde ahora debe descartarse un nuevo botadero en la región del Sumapaz.



Santiago Montejo Rozo

El cambio climático

Señor Director:



EL TIEMPO de 10-8-21 nos trae un artículo de la ONU sobre cambio climático. Las emisiones causadas por el hombre son las culpables de que tengamos un planeta alterado e inestable.



Que la temperatura del planeta para el 2100 se incrementará 2,7 °C respecto a la de la era preindustrial es un completo desastre. El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU.



En este grupo participaron 234 autores, incluida la ingeniera colombiana Paola Andrea Arias, quien explica los principales hallazgos que están preocupando a 195 países. Dicen que para 2030 se puede dar un incremento de 1,5 °C, con peligro para nuestra supervivencia en la Tierra. También se incrementan el CO2 y otros gases, causando el efecto invernadero.



El IPCC sostiene que las temperaturas han aumentado más rápido desde 1970. En nivel del mar desde 1900, el mayor incremento en 3.000 años. Y que en 2019 las concentraciones de CO2 fueron mayores que las de los últimos 2.000 años.



¿Qué hacer? Abandonar hábitos de consumo carbónico. Reforestación. Planes para cero emisiones. Ganadería solo en agroforestales. Bajar cultivos de arroz inundado. Cambiar la energía del carbono por lumínica o eólica.



Fidel Vanegas Cantor

Murió un hombre bueno

Señor Director:



De Carlos Ardila se dicen y dirán muchas cosas maravillosas, todas merecidas, claro está. Que murió el filántropo que compartió su gran fortuna –construida a pulso, con honestidad y tesón– con los colombianos necesitados de soluciones concretas que él generosamente alivió. De él se puede afirmar que “pasó por esta vida haciendo el bien” porque Carlos Ardila descubrió que “hay más alegría en dar que en recibir”. Murió un hombre bueno. Sus obras quedarán para siempre. Doctor Carlos Ardila, Colombia le agradece. Descanse en paz.



Ilse Bartels L.

