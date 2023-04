Históricas partidas de ajedrez

Señor Director:



Por estos días se viene desarrollando el campeonato mundial de ajedrez en Astana (Kazajistán), entre dos nuevos aspirantes, como son el ruso Nepomniachtchi y el chino Ding Liren. Este deporte mental ha perdido el interés de años atrás, salvo cuando en el año 1972 se disputó la final entre el inolvidable Bobby Fischer, en representación de Estados Unidos, y el soviético Boris Spassky en Islandia, denominado el Juego del Siglo.

Se trataba de la rivalidad de dos potencias por la supremacía de este deporte, que alcanzó incluso connotaciones políticas. Estados Unidos logró destruir, al menos por un tiempo, la hegemonía soviética en el ajedrez. En aquella época EL TIEMPO puso un tablero de ajedrez afuera de sus instalaciones de la avenida Jiménez para mostrar el seguimiento de las jugadas de cada partida. El gentío que lo presenciaba obstruía el tráfico por esta vía, como si se estuviera presenciando un mundial de fútbol. EL TIEMPO publicaba al día siguiente todas y cada una de las partidas, acompañadas de comentarios de expertos como el ajedrecista colombiano Boris de Greiff. Sería bueno que el periódico retomara lo que hacía aquellos años y le diera más difusión.



Alfonso Gómez González

Dosquebradas, Risaralda

Industria con los hipopótamos



Señor Director:



En Colombia, la presencia de los hipopótamos de Pablo Escobar se ha convertido en una amenaza para la fauna y la flora locales, así como para las comunidades cercanas a los ríos y lagunas donde habitan. No obstante los esfuerzos por controlar su población, la situación se ha vuelto cada vez más crítica e insostenible, y el exterminio controlado parece ser la única solución.



En lugar de simplemente matar y descartar a los hipopótamos, una industria de comida de esta especie invasora podría ser una solución parecida a la que el Gobierno colombiano ha impulsado con la pesca y el consumo del pez león. La carne de hipopótamo no solo es apetecida en África, sino que se ha convertido en una delicadeza en restaurantes a nivel mundial. Esta industria podría inclusive fomentar prácticas de crianza y manejo responsables en granjas adecuadas, generar empleo y oportunidades económicas para las comunidades locales y atraer turistas interesados en probar comidas exóticas y en adquirir artesanías únicas, fabricadas con su piel, ya que esta es muy apreciada en la industria de la moda y el diseño debido a su durabilidad y belleza natural.



Camilo Restrepo

Sigue la inseguridad

Señor Director:



La inseguridad en Bogotá se está tornando más insoportable. En barrios como Santa Rosita (Engativá), la situación es tal que ha obligado a los vecinos a armarse con palos y bates para formar caravanas. Aunque este es un recurso para la ciudadanía, no soluciona el problema, ya que los criminales se esconden y esperan a que ‘bajen las aguas’ o emigran a otra localidad o municipio para seguir delinquiendo. Se requiere con urgencia que las autoridades tomen cartas en el asunto para que los residentes de estos sectores puedan dormir tranquilos y no arriesguen su vida, pues ya se sabe cuál será el resultado si un ciudadano, cuya única defensa es un palo, se enfrenta a dos ladrones motorizados y armados con armas de fuego.



Mauricio Vásquez Rincón

