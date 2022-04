Bogotá, escombrera a cielo abierto

Señor Director:



Escombros clandestinos (cascajos, ripio, desechos de albañilería, etc.) son empacados en bolsas y dejados inopinadamente en cualquier calle bogotana –sobre todo en la noche– por informales a cambio de dinero.

Aunque las empresas de aseo los recogen sin costo en las viviendas originadoras, hasta un metro cúbico, según el decreto 1077/15, han convertido a Bogotá en una gran escombrera a cielo abierto, cuyo material a veces termina como proyectil en contra de las fuerzas del orden o destruyendo bienes públicos y privados o afeando la estética urbana y obstruyendo las redes de acueducto. Esto, sumado al hecho de que la basura normal termina en las mañanas volcada sobre el piso junto a las brillantes canecas, las cuales se convirtieron en paradero de toda suerte de cacharros añejos e inservibles. Nos merecemos una ciudad limpia, ordenada y hermosa, pues las calles son parte de nuestro hogar. Algo estamos haciendo mal –la Administración y la ciudadanía–, pues mientras más canecas mayor la suciedad.



Mayo Monroy

Plataforma imposible

Señor Director:



Increíble que por causa de la tecnología, que en cualquier parte del mundo es parte de la solución, los pagaimpuestos bogotanos estemos enfrentando dificultades para atender oportunamente nuestras obligaciones tributarias con la ciudad, tales como prediales y rodamiento vehicular. Es imposible completar los procesos en la plataforma establecida por la Secretaría de Hacienda del Distrito.



Lo anterior ha significado que los habitantes de la ciudad deban desplazarse a los Cades, generando un caos inmenso para poder obtener la factura física y poder pagar los impuestos. ¿Hasta cuándo tanta improvisación?



Mario Patiño Morris

Es mejor enseñar a pescar

Señor Director:



Viendo la situación de desigualdad económica y desempleo en el país, pienso que gran parte se podría corregir dando soluciones reales y duraderas, sin necesidad de dar auxilios. Los auxilios deben estar destinados solo a personas mayores e incapacitadas.



Es así como a cambio de un auxilio debe darse un salario por trabajo digno a personas necesitadas y deseosas de trabajar, con actividades tales como arreglo de parques, corte de árboles, arreglo de calles en ciudades y poblaciones y muchas otras que el Estado requiere y por las cuales paga cifras exorbitantes a contratistas. Podría pensarse, inclusive, en la población carcelaria con aquellos que demuestren su mejor conducta, para sacarlos de esa rutina que los mantiene ociosos y que de esta forma produzcan un ingreso para sus familias.



Es mejor dar oportunidades de trabajo y capacitación, antes que regalar sin que la persona se sienta útil.



Julio César Patiño

Bogota

