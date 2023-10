¿Estatización de obras?

Señor Director:



Entre los proyectos de estatización que se ha propuesto el Gobierno en todos los frentes, aparece uno orientado a nacionalizar la carretera a Villavicencio. Lo anterior obligaría al Estado a terminar de manera anticipada el contrato con el concesionario, lo que debe ser muy oneroso; y que el Gobierno, a través del Invías, asuma el manejo técnico y económico de una vía llena de dificultades. El Invías, como lo son la mayoría de las entidades estatales, no se ha distinguido por ser un buen administrador y ejecutor de las obras. Ejemplo de ello es la impericia que ha mostrado para manejar algo menos complicado, como lo son las vías comunitarias.

Mucho les debe la nación a las calzadas concesionadas. Su buen funcionamiento ha unido diferentes regiones colombianas, llevando bienestar y desarrollo. El país tiene otras prioridades.



Mario Patiño Morris

¿Habrá ganador?

Señor Director:



Conflictos, diferencias, rencores, odios han conducido a una conflagración cuyas consecuencias finales serán mortíferas para ambas partes. Son enemigos acérrimos. Se ejecutó una acción temeraria, inesperada, los agredidos en esta ocasión no recibían un ataque similar por cinco décadas, no estaban preparados para recibir una acometida de estas magnitudes. Están muy enojados, se están vengando, no quieren dejar el menor vestigio del grupo que los atacó. En la mente solo existe la palabra ‘represalia’, que se disipará el día en que el “castigo” se considere suficiente. ¿Y después qué? ¿Todos para la casa? ¿A cenar? ¿A llevar los niños al parque? ¿Se podrá llevar la vida, lo cotidiano, como antes del conflicto? ¿Se recordará a los miles de personas inocentes que ya no llegan a sus moradas? ¿Se extrañará a los seres humanos que murieron en una estúpida guerra, ya que todo conflicto lo es? Al final solo queda preguntar: ¿cuántos murieron? ¿Habrá ganador?



Luis Daniel Barragán Peña

Pregunta a la Alcaldía

Señor Director:



Las dependencias de la Alcaldía de Bogotá publican en sus páginas una serie de correos electrónicos para que la ciudadanía exprese a través de ellos sus inquietudes.



Me refiero a una sencilla pregunta que parece no tendrá respuesta: ¿qué sucederá con la Biblioteca de la Actividad Física y el Deporte que se encuentra ubicada en el estadio El Campín, ante su renovación? La respuesta se encuentra escondida en el laberinto de códigos, protocolos y regulaciones en una ciudad que se niega a responder un correo electrónico en plena era de la digitalización y siendo además el ciudadano parte fundamental de su derrotero.



Patricia Valero

Ayuda a Afganistán

Señor Director:



Ha estado muy pasiva la ayuda internacional, en lo que respecta a los damnificados a causa del terremoto de magnitud 6,3 que golpeó a Afganistán el 7 de octubre y que ha dejado más de 2.400 fallecidos. De hecho, tres días después otro movimiento de igual magnitud ocurrió en la zona.



Fernando Cortés Quintero

